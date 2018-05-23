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Кобяков рассказал о целях цифровой трансформации системы госуправления

24.05.2018 13:26 — Новости Экономики | БелТА  
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Кобяков рассказал о целях цифровой трансформации системы госуправления

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственное регулирование развития цифровой экономики рассмотрено 24 мая во время заседания Совета по развитию цифровой экономики под председательством премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

По словам Андрея Кобякова, внедрение цифровых технологий должно повысить эффективность производства, обеспечить конкурентоспособность продукции, что во многом будет определяться темпами перехода к новым производственным технологиям и бизнес-процессам.

"В результате цифровой трансформации системы госуправления необходимо создание гибкого и эффективного механизма для реализации основных функций современного государства: охраны здоровья, поддержания международного уровня системы образования и науки, обеспечения безопасности и юридической защиты населения, эффективного управления государственной собственностью и повышения конкурентоспособности национальной экономики. Для достижения этой цели необходимо модернизировать технологию принятия решений и методы управления", - отметил Андрей Кобяков.

Премьер-министр обратил внимание, что управление процессами цифровой трансформации - сложная и многогранная задача. Для ее реализации требуется соответствующая управленческая структура, которая обеспечит координацию цифровой трансформации всех участников на межведомственном уровне.

Во время заседания совета его участникам был продемонстрирован подготовленный бизнес-сообществом видеоролик о цифровой трансформации экономики.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственное регулирование развития цифровой экономики рассмотрено 24 мая во время заседания Совета по развитию цифровой экономики...
 
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