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Депутат Воронецкий: Беларусь в "Восточном партнерстве" не слышат

24.05.2018 15:15 — Новости Экономики | Tut.by  
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Главная ошибка Евросоюза при создании инициативы «Восточное партнерство» состояла в том, что ЕС не учитывал геополитический аспект региона и стратегические интересы России в регионе. Такое мнение председатель постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Валерий Воронецкий высказал во время панельной дискуссии на форуме «Минского диалога».


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Депутат Воронецкий во время дискуссии о перспективах «Восточного партнерства» заявил, что сегодня в инициативе Беларусь не слышат.

— Хотел бы отметить, что в настоящее время, к сожалению, Беларусь практически не участвует в двустороннем измерении «Восточного партнерства» и голос Беларуси не слышат в рамках тех проектов и программ, которые планируются в двустороннем измерении. К сожалению, мало сегодня проектов и программ, нацеленных на Беларусь, с конкретным результатом. В «Восточном партнерстве» мы участвуем в одностороннем порядке, — заявил Воронецкий.

По мнению депутата, изначально, когда ЕС задумывал сам проект «Восточного партнерства», он это делал, чтобы укрепить стабильность в регионе, безопасность. Но если сегодня проанализировать то, что происходит в ЕС и восточноевропейском регионе, в отношениях между ЕС и Россией, можно увидеть, что политика ЕС в инициативе не достигла своей цели. Регион сегодня дестабилизирован и несет в себе угрозы и для Евросоюза.

— Нельзя сказать, что позиции ЕС в нашем регионе усилились, что конкурентоспособность и безопасность возросла на восточном векторе, поэтому это предполагает, что должен быть серьезно пересмотрен формат взаимодействия. Думаю, главная ошибка ЕС состояла в том, что ЕС не учитывал геополитический аспект региона, стратегические интересы России в этом регионе, а они есть. Россия рассматривает наш регион как сферу своих интересов. Это привело к обострению кризиса в Украине и в отношениях с Евросоюзом, — сказал депутат.

Воронецкий считает, что Евросоюз должен подумать о том, чтобы учесть интересы всех стран Восточного партнерства, а каждая из стран должна быть в полной мере вовлечена в сотрудничество.

Армянский эксперт, приглашенный преподаватель Американского университета Армении Ованес Никогосян считает, что «Восточное партнерство» все страны используют для решения собственных проблем.

— Все страны имеют разные амбиции в общении с Брюсселем, поэтому инициативу они рассматривают в качестве гонки, а не для достижения общего результата, — заявил Никогосян. — В двустороннем порядке эта инициатива никогда не будет работать.

Напомним, переговоры по соглашению с ЕС об упрощении визового режима для Беларуси идут уже не первый год. В белорусском МИД периодически повторяют, что «эти соглашения практически находятся в завершающей стадии, но остается еще несколько положений, которые нам необходимо дополнительно обсудить с нашими европейскими партнерами».

По исследованию Форума гражданского общества «Восточного партнерства» и группы экспертов проекта в постоянном представительстве Чешской Республики при ЕС в Брюсселе, из 6 стран Восточного партнерства Беларусь заняла 6-е место в индексе Восточного партнерства. Рейтинг 2015−2016 годов был представлен в конце нынешнего января. Данный индекс отражает прогресс, достигнутый шестью странами Восточного партнерства в направлении устойчивого демократического развития и европейской интеграции. В создании данной работы приняло участие почти 50 экспертов из 6 стран Восточного партнерства и Европейского союза.

 
 
Ссылка на источник 60
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По мнению депутата Беларусь практически не участвует в двустороннем измерении "Восточного партнерства" и голос Беларуси не слышат в рамках тех проектов и...
 
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