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Кобяков: Для трансформации системы управления необходимо модернизировать технологию принятия государственных решений и методы
24.05.2018 15:45 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 24 мая. Для трансформации системы управления необходимо модернизировать технологию принятия государственных решений и методы управления, заявил премьер-министр Андрей Кобяков 24 мая в Минске во время заседания Совета по развитию цифровой экономики, на котором были рассмотрены вопросы государственного регулирования, сообщила пресс-служба правительства.
По словам руководителя правительства, "внедрение цифровых технологий во все сферы производственного сектора должно повысить эффективность производства, обеспечить конкурентоспособность продукции, что во многом будет определяться темпами перехода к новым производственным технологиям и бизнес-процессам". "В результате цифровой трансформации системы государственного управления необходимо создание гибкого и эффективного механизма для реализации основных функций современного государства: охраны здоровья, поддержания международного уровня системы образования и науки, обеспечения безопасности и юридической защиты населения, эффективного управления государственной собственностью и повышения конкурентоспособности национальной экономики. Для достижения этой цели необходимо модернизировать технологию принятия решений и методы управления", — отметил Кобяков.
Премьер-министр обратил внимание, что управление процессами цифровой трансформации — сложная и многогранная задача. Для ее реализации требуется соответствующая управленческая структура, которая обеспечит координацию цифровой трансформации всех участников на межведомственном уровне.
Во время заседания совета его участникам был продемонстрирован подготовленный бизнес-сообществом видеоролик о цифровой трансформации экономики.
Марина Носова, БелаПАН.
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Кобяков: Для трансформации системы управления необходимо модернизировать технологию принятия государственных решений и методы
Минск, 24 мая. Для трансформации системы управления необходимо модернизировать технологию принятия государственных решений и методы управления, заявил...
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