В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уход за кровлей из гибкой черепицы Гибкая черепица является эстетичным и долговечным кровельным покрытием. Но вне зависимости от выбора кровельного покрытия дважды в год возникает потребность...

Гибкая черепица является эстетичным и долговечным кровельным покрытием. Но вне зависимости от выбора кровельного покрытия дважды в год возникает потребность очистки крыши и водостока от мусора и грязи. По весне и осенью, перед зимним сезоном. Скопление на крыше и в водостоке листвы, веток, и мусора может привести к образованию плесени и мха. Даже к ремонту покрытия. По мнению Евгения Глазкова, инженера технического отдела компании TEGOLA, тем, кто выбрал в качестве кровельного материала гибкую черепицу, ухаживать за крышей проще всего. Этот материал укладывается на сплошное основание из OSB-плит или фанеры, по которому можно спокойно ходить. Сам материал также довольно прочен. Например, TEGOLA производит множество разновидностей гибкой черепицы на основе полимерного битума, который стойко переносит и нагрев солнцем, и мороз.По такому покрытию можно ходить в любую погоду, не опасаясь повредить его. Тем более, что верхний слой черепицы является не только декоративным, но и защитным. Он представляет собой надежную броню из такого прочного минерала, как базальт. Другие кровельные материалы, такие, как металлочерепица или керамическая черепица, куда менее удобны. Передвижение по такому покрытию ограничено, поэтому на кровле необходимо сооружать сложную систему переходных мостиков.Для очистки кровли от мусора используют мягкие щетки. Листву и небольшие веточки проще всего убирать с помощью аккумуляторной или сетевой воздуходувки, сдувающей с крыши весь накопившийся мусор. Впрочем, подойдут и обычный веник или швабра с длинным мягким ворсом. Этот способ лучше применять в сухую погоду. Острые предметы лучше удалять вручную. Смыть с кровли грязь можно с помощью портативной автомойки. Метод весьма эффективен, но очистку рекомендуется проводить аккуратно, так как есть опасность повредить покрытие струей воды под очень высоким давлением.Отдельную проблемау представляет мох на крыше. Появление мха на крыше обусловлено месторасположением домовладения и не зависит от выбора кровельного покрытия. Как правило, это районы с повышенной влажностью, находящиеся поблизости от лесов, болот или водоемов. Споры мха отлично приживаются в стыках элементов фальцевых кровель, в черепицах керамической, цементно-песчаной, металлической.Мох и лишайник чаще всего растет на теневых северных или северо-западных скатах, а питательной средой ему служит влажная листва, грязь и пыль. Однако количество нарастающего на крыше мха зависит так же и от того, как она построена. Например, если монтаж кровельной системы выполнен некачественно, то вероятность и интенсивность образования непрошенной растительности увеличивается в разы.По мнению Евгения Глазкова, имеет значение качество теплоизоляции и подкровельной вентиляции. Если при проектировании и монтаже крыши были допущены ошибки, то тепло и влажные пары из дома поднимаются к покрытию и создают благоприятные условия для появления мха на его поверхности и плесени снизу. Чтобы вентиляция работала эффективно, нужно соблюдать определенные правила.Высота вентиляционного зазора должна составлять не менее 5 сантиметров. Вытяжные щелевые отверстия под коньком должны иметь суммарную площадь сечения не менее 100 квадратных сантиметров на метр, а расположенные вдоль карнизов приточные отверстия не менее 200 квадратных сантиметров на метр. На протяженных пологих скатах необходимо предусмотреть увеличенную вентиляционную камеру.Избавиться от мха также поможет мойка высокого давления, а предотвратить его появление на некоторое время обработка поверхности кровли специальными препаратами. Особенно эффективны медьсодержащие и хлорсодержащие реактивы, поскольку мох их не переносит. Иногда применяются различные антисептики, но они менее эффективны, и применение их трудозатратно.Ещё одним и очень эффективным долговременным решением представляются медные кровельные элементы, обогащающие обычную дождевую воду ионами этого металла. Так, в Скандинавии на коньках крыш или вдоль них устанавливают специальные медные пластины, которые помимо защиты играют роль и как декоративные украшения.Оригинальное решение предложили в компании AQUASYSTEM. Это коньковая планка StopMOSS из чистой меди, выполняющая одновременно декоративную и антисептическую функции. Благодаря своему расположению и особой форме она эффективно воздействует на стекающую по скату дождевую воду, насыщая ее ионами меди. Таким образом, в течение всего срока эксплуатации гибкой черепицы планка надежно предохраняет ее от появления мха, плесени и лишайников. Одновременно она является оригинальным дизайнерским элементом и украшает кровлю.Очистку водостока лучше проводить после дождя, так как намного удобнее удалять намокшую листву. Сначала мусор удаляют с помощью щетки с мягким ворсом и совка, потом промывают трубы и желоба садовым шлангом с водой. Это один из самых распространенных способ очистки водостока, который также позволяет провести профилактический осмотр элементов системы после зимы и выявить их возможные повреждения. Значительно облегчит задачу установка специальных сеток для водосточной воронки или желоба, которые позволяют пропускать воду и задерживать листву и прочий мусор от попадания в трубы.По мнению Екатерины Мясниковой, руководителя отдела по работе с дилерской сетью Москвы и Московской области компании AQUASYSTEM, листва, снег и лед являются врагами любой водосточной системы. Защитная сетка желоба предотвратит засорение водостока и тем самым увеличит защиту здания от проникновения влаги. По сравнению с традиционными решениями защитная сетка AQUASYSTEM может оставаться в желобе круглых год.Даже при визуально полном покрытии сетки листьями или каким-либо другим мусором скорость потока воды достигает 63 миллиметра в час на квадратный метр. Поскольку защитная сетка располагается не слишком глубоко в желобе, листва, ветки и какой-либо мусор сдуваются от легкого ветра уже при скорости ветра 10 километров в час. Результаты получены двумя независимыми лабораториями, Intertek и CRM Rainwater Drainage ConsultancyСпециалист также обращает внимание на то, что в зимний период желательно не допускать закупоривания водосточных труб снегом и льдом. Для этого нужно заранее при монтаже кровли предусмотреть систему снегозадержания, которая позволит снизить снеговую нагрузку на желоб и предотвратить повреждение водостока и кровли при схождении и таянии снега.А вот для поддержания красивого внешнего вида достаточно только проводить периодическую промывку водой внешних поверхностей. Если обнаружены трудносмываемые загрязнения, то можно воспользоваться любым моющим средством для окрашенных поверхностей, но обязательно после удаления пятен его необходимо смыть водой.Необходимость зимней очистки кровли от снега иногда возникает даже при наличии снегозадержателей. Например, после обильного снегопада. В этом случае лучше всего использовать пластиковую или деревянную лопату, стальная может повредить покрытие. Двигаться при этом нужно от конька к карнизу, но снег по возможности лучше сразу бросать на землю, чтобы на крыше не вырастал сугроб. Убирать снежный покров нужно не полностью, так как можно повредить кровельное покрытие. На кровле оставляют слой толщиной 5-10 сантиметров.www.tegola.ru