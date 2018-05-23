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Шишко освобожден от должности замминистра транспорта и коммуникаций
24.05.2018 16:48 — Новости Экономики | Tut.by
Александр Шишко освобожден от должности заместителя министра транспорта и коммуникаций. Об этом сообщает
Александр Шишко освобожден от должности в связи с несоблюдением ограничений, связанных с государственной службой, следует из постановления Совета Министров от 23 мая 2018 года № 382.
Напомним, не так давно президент Беларуси выразил возмущение состоянием дел в Минтрансе.
«Я честно скажу, что уже близок к тому, чтобы Сивака (Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций. — Прим. TUT.BY) отправить туда же, куда и министра лесного хозяйства. И прямо говорю, что ваше министерство жесточайшим образом находится в центре внимания правоохранительной системы в целом», — сказал
В марте этого года оперативники КГБ
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Александр Шишко освобожден от должности в связи с несоблюдением ограничений, связанных с государственной службой.
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