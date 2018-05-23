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Шишко освобожден от должности замминистра транспорта и коммуникаций

24.05.2018 16:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Шишко освобожден от должности заместителя министра транспорта и коммуникаций. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкай на пресс-службу правительства.


Александр Шишко. Фото: tc.by

Александр Шишко освобожден от должности в связи с несоблюдением ограничений, связанных с государственной службой, следует из постановления Совета Министров от 23 мая 2018 года № 382.

Напомним, не так давно президент Беларуси выразил возмущение состоянием дел в Минтрансе.

«Я честно скажу, что уже близок к тому, чтобы Сивака (Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций. — Прим. TUT.BY) отправить туда же, куда и министра лесного хозяйства. И прямо говорю, что ваше министерство жесточайшим образом находится в центре внимания правоохранительной системы в целом», — сказал президент, высказываясь по поводу коррупции во время послания.

В марте этого года оперативники КГБ задержали главу департамента по авиации Минтранса Владимира Костина с поличным при получении взятки в 3500 долларов. Ему предъявили обвинение и в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 430 (Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо в крупном размере).

 
 
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Александр Шишко освобожден от должности в связи с несоблюдением ограничений, связанных с государственной службой.
 
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