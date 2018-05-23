В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Решения по управлению машинами в норвежском дорожном строительстве Большие расстояния, высокогорный рельеф и суровый климат сильно затрудняют строительство дорог в Норвегии. Тем не менее Норвегия имеет развитую дорожную сеть, а в...

Большие расстояния, высокогорный рельеф и суровый климат сильно затрудняют строительство дорог в Норвегии. Тем не менее Норвегия имеет развитую дорожную сеть, а в норвежскую транспортную инфраструктуру делаются крупные инвестиции. В настоящее время Норвежская государственная дорожная администрация, именуемая здесь Statens Vegvesen, и государственная компания Nye Veier, осуществляющая проектирование и строительство дорог, работают над 18 дорожными проектами по всей Норвегии, стремясь обеспечить наибольшую безопасность движения по дорогам. Состояние дорог страны должно соответствовать требованиям дорожного движения, интенсивность которого постоянно растет. Давний клиент подразделения Machine Control Division компании Leica Geosystems, норвежский подрядчик BetonmastHæhre, который является и одним из самых крупных клиентов, получил два контракта из ряда наиболее значимых.Это, во-первых, 43-километровое расширение автомагистрали E6 между Коломеном и Арнкверном. Сумма контракта составляет 25 миллионов евро. Ожидается, что проект будет завершен в декабре 2020 года. И это 18-километровая автомагистраль на направлении E18 между Ругтведом и Дордалем. Ожидается, что этот контракт, который стоит 25 миллионов евро, будет завершен в декабре 2019 года.BetonblastHæhre эксплуатирует более 300 строительных машин, оснащенных решениями по управлению машинами. В основном это экскаваторы, а также бурильная техника для взрывных работ и грунтоуплотнительная техника. Инженер BetonmastHæhre Ким Эйрик Хаген занимается автоматизированным проектированием элементов дорог и использует офис Leica iCON для подготовки проектных файлов, которые он отправляет машинам, работающим на стройплощадке.Я использую ConX для синхронизации с задействованными на объекте машинами, чтобы убедиться, что все они работают со свежеобновленными файлами, объясняет Эйрик. На объекте в Статхелле экскаваторы роют до скальной породы. После чего, следуя цифровой модели бурения, буровые установки проделывают отверстия в породе для взрывных работ.Ханс Ратен Розен работает оператором одной из таких установок и руководствуется трехмерной моделью бурения, которая загружается в решение Leica iCON iRD3 его буровой установки SmartROC T40 от Atlas Copco. Глубина бурового отверстия автоматически контролируется бурильным решением. Функциональность разделенного экрана позволяет оператору правильно разместить точку приложения бура.В другом месте стройплощадки оператор Джон Стакке бурит отверстия с помощью FlexiRoc T35, подготавливая взрыв скалы с целью расширения дороги. Машина FlexiRoc T35 не имеет кабины, и Стакке стоит снаружи, дистанционно управляя процессом и внимательно следя за моделью бурения на панели управления Leica MCP80.Панель управления, специально разработанная Leica Geosystems для использования в тяжелых строительных ситуациях, выдерживает и суровые условия, и экстремальные температуры. Образующиеся в результате взрывных работ обломки скальных пород используются в качестве дорожно-строительного материала.Для уплотнения дорожного полотна используются грунтовые катки, оснащенные решением Leica iCON. Данная техника широко используется в зимний период, чтобы избежать замерзания грунта. Ход работ автоматически регистрируется с помощью координат GNSS и передается по беспроводной сети через ConX.Работающий в офисе инженер-проектировщик Йонас Клейвбо объясняет, как он получает данные от грунтового катка на своем рабочем месте. Я использую модуль отчета в Leica ConX для генерации отчетов о трамбовке, которые используются как документация по качеству, отправляемая в администрацию Nye Veier.Норвегия является примером страны, которая широко внедряет систему управления строительными машинами в тяжелых условиях строительства. Компания BetonmastHæhre начала использовать решения по управлению машинами в 2001 году на одной машине. А сегодня фирма владеет более чем 300 машинами, оснащенными решениями управления машиной от Leica Geosystems, объясняет Пал-Эйрик Сенленд, солюшн-менеджер группы управления продукт-маркетингом.https://leica-geosystems.com