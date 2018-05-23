В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тепло и электричество объединились С 18 по 23 марта 2018 года во Франкфурте прошла 10-я международная выставка дизайна, архитектуры, светотехнических и строительных технологий Light+Building 2018. На данном...

С 18 по 23 марта 2018 года во Франкфурте прошла 10-я международная выставка дизайна, архитектуры, светотехнических и строительных технологий Light+Building 2018. На данном мероприятии концерн Viessmann презентовал целый ряд новинок, электроприборов для отопления и горячего водоснабжения. В их числе проточные водонагреватели Vitotherm, которые потребляют электроэнергию только когда идет забор горячей воды, причем температуру подачи можно регулировать с точностью до градуса. При емкости аккумулятора в пять литров эти компактные генераторы представляют собой быстрые поставщики горячей воды на кухне или в офисе. Высокие цены на электроэнергию повышают актуальность развития технологий на базе дешевой энергии, полученной из модулей фотоэлектрической установки или установки на топливных элементах.Так, презентованный на стенде Viessmann аккумулятор Vitocharge накапливает электроэнергию, которая в настоящий момент не потребляется, что делает пользователя в значительной степени независимым от общественного электроснабжения и повышает эффективность собственной электрогенерирующей системы. Vitocharge может вмещать до четырех батарейных модулей емкостью 3,87 киловатт-часов каждый, рассчитан на срок службы до 20 лет и большое количество циклов.Интерес преедставляет и новая отопительная установка Vitovalor PT2 с улучшенной производительностью на топливных элементах для электроснабжения и теплоснабжения частных домов. Установка рассчитана на как минимум 80 тысяч часов работы. Обслуживать топливный элемент нужно лишь раз в пять лет.Также в числе новинок экспонировались электрические системы отопления Vitoplanar, имеющие широкую сферу применения в новом строительстве и при модернизации старых зданий. Система инфракрасного отопления Vitoplanar представляет собой полезное дополнение к тепловому насосу в новых зданиях.Компактные инфракрасные обогреватели являются экономичным решением в качестве замены устаревших электропечей с ночным теплоаккумулированием. А для систем отопления помещений "теплый пол" оптимальны абсолютно плоские панельные системы Vitoplanar.Кроме того, посетители выставки смогли ознакомиться с недавно введенными в программу поставок воздушными-водяными тепловыми насосами в моноблочных версиях и в виде компактных блоков без фреонового контура. Оборудование как в сплит-версии, так и в моноблочной версии установило новые стандарты по уровню шума и дизайну. Уровень звукового давления этих агрегатов всего 35 децибел на расстоянии трех метров.На стенде площадью 200 квадратных метров были представлены системные решения, которые управлялись из центрального пункта энергоменеджмента, сообщил Карлхайнц Рейтце, руководитель бизнес-подразделения Viessmann PV+E-Systems. Эти решения дополняются идеально подобранными компонентами. Такими, как новый электроаккумулятор. А также новыми услугами энергосервиса.Выставка прошла под девизом WE ELECTRIFY, электричество и тепло объединились. Чтобы подчеркнуть эту тенденцию, Viessmann представил в центре выставочного стенда пятиметровую инсталляцию мерцающего и потрескивающего электрического костра из более чем 60 тысяч индивидуально программируемых световых точек.www.viessmann.com