В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Способы защиты от радона Радиоактивный газ радон постоянно образуется в горных породах и через трещины в земной коре или с потоками грунтовых вод выходит на поверхность. Являясь...

Радиоактивный газ радон постоянно образуется в горных породах и через трещины в земной коре или с потоками грунтовых вод выходит на поверхность. Являясь источником альфа-излучения, он оказывает сильный мутагенный эффект на организм человека. Доказано, что его высокая концентрация во вдыхаемом воздухе приводит к многочисленным повреждениям хромосом и образованию злокачественных опухолей. Радон в 7,6 раза тяжелее воздуха, он скапливается в низинах, колодцах и любых сооружениях, контактирующих с грунтом. Наибольшую опасность представляет накопление радиоактивного газа в подвальных и цокольных помещениях, а также просачивание его на первые этажи зданий. Данная проблема наиболее остро стоит в тех местностях, где горные породы представлены гранитами с высоким содержанием радиоактивных элементов.Согласно российским нормативам, концентрация радона в жилых помещениях не должна превышать 200 беккерелей на кубометр. Однако на практике в помещениях, расположенных на первых этажах многоквартирных и частных домов, а также социальных объектов, зачастую отмечается значительное превышение предельно допустимого содержания этого радиоактивного газа.Если инженерно-геологические изыскания на участке застройки показали наличие радононасыщенных грунтов, то еще на этапе проектирования здания должна предусматриваться противорадоновая защита. Это целый комплекс мер, которые направлены как на недопущение накопления этого газа в воздушной среде подвалов, помещений цокольных и первых этажей зданий, так и на предотвращение проникновения радиоактивного газа сквозь строительные конструкции в жилые помещения.Нормативной базой для проектирования противорадоновой защиты объектов гражданского и промышленного строительства являются Нормы радиационной безопасности НРБ-96, СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства и МГСН 2.02-97 Допустимые уровни ионизирующего излучения и радона на участках застройки. Понизить концентрацию этого газа в помещениях до безопасных значений помогают комплексные меры:Приточно-вытяжная вентиляция является проверенным решением, но с очевидным минусом в виде постоянных затрат электроэнергии на принудительную циркуляцию воздуха; Возможно предотвращение проникновения радона в здание на этапе проектирования фундамента и земельных работ в котловане. В частности, одним из затратных, но эффективных решений является устройство под зданием зоны пониженного давления с использованием специальных полостей и вытяжной системы.Возможны также понижение газопроницаемости строительных конструкций и сплошная герметизация подземной части здания: оснований под полы в подвалах, подошв наружных стен фундаментов, входов трубопроводов и кабельных коммуникаций. Для этого применяют проникающие и обмазочные материалы, так называемые тяжелые бетоны с пониженной газопроницаемостью, а также наплавляемые битумные рулонные материалы с металлизированным слоем. Все перечисленные меры значительно увеличивают затраты на проектирование и строительство и тем самым снижают рентабельность проектов.В поисках более экономичных решений проектировщики и застройщики обратили внимание на профилированные мембраны из полиэтилена высокой плотности серии ТЕФОНД СТАР. Они уже хорошо известны российским строителям в качестве гидроизоляции и защиты конструкций фундамента и бетонных сооружений. Исследования показали, что, поскольку свободный просвет между атомами кристаллической решетки материала ТЕФОНД СТАР составляет всего 250 пикометров, через этот материал возможно проникновение только водорода и гелия.По мнению Романа Савелькаева, представителя направления ТеМа, это комплексные решения для систем дренажа, защиты и изоляции в промышленном и гражданском строительстве, корпорации Tegola Group в Новосибирске, благодаря молекулярной структуре материала профилированные мембраны серии ТЕФОНД СТАР непроницаемы для большинства газов, в том числе радона. Кроме того, непроницаемость продольного стыка полотнищ ТЕФОНД СТАР для газов обеспечивается конструкцией мембраны. Наличием механического замка и битумного герметика.А герметичность поперечных стыков и примыканий к строительным конструкциям достигается проклейкой высокоадгезионными герметизирующими лентами. Таким образом, свойства полиэтилена высокой плотности и способ монтажа полотен профилированных мембран серии ТЕФОНД СТАР позволяют использовать их не только для гидроизоляции и защиты фундаментов, но и для устройства экономичной и надежной противорадоновой защиты зданий и сооружений.По мнению Максима Средановича, ведущего инженера направления ТеМа, использование профилированных мембран ТЕФОНД примерно вдвое дешевле по сравнению с традиционными методами с применением рулонных направляемых материалов, где битумные составляющие нанесены на металлическую фольгу.Уже в ближайшее время российские проектировщики и застройщики получат реальный опыт применения профилированных мембран из полиэтилена высокой плотности для обустройства противорадоновой защиты зданий. Тогда появится возможность сравнить теоретические оценки с реальными показателями экономичности этого решения. Но на данный момент эта технология выглядит весьма многообещающей.www.tegola.ru