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Компания ТЕХНОНИКОЛЬ выпустила новый нож для резания мембран

24.05.2018 13:53 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
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Большое значение для долговечности строительных конструкций имеет как качество используемых материалов, так и их грамотный монтаж. При работе с полимерными мембранами подрядчики используют для резания материалов разные приспособления. Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ уделяет значительное внимание удобству работы с выпускаемой продукцией. Для облегчения процесса резания мембран компания выпустила новый удобный нож. Данный инструмент можно применять для резания ПВХ-мембран и ТПО-мембран, различных эластичных покрытий. Специальная конструкция ножа позволяет прикладывать одинаковое усилие вдоль всей линии реза, а также добиваться ровного разреза на большой длине, что поможет повысить оперативность и качество проводимых работ.

Эргономичный ударопрочный пластмассовый корпус и лезвие, изготовленное из высокоуглеродистой стали трапециевидной формы, обеспечивают особую точность резания. Кроме того, нож при резании не повреждает материал, который может находиться под мембраной.

Мы много взаимодействуем с нашими клиентами и стараемся слышать их пожелания. Сегодня мы не просто производим долговечные и надежные материалы. Нам важно, чтобы с ними было удобно работать, комментирует операционный директор направления Полимерные мембраны и PIR Евгений Спиряков.

Новый нож является уже не первым монтажным инструментом, который разработали и выпустили специалисты нашей компании. Нужно сказать, что все предыдущие разработки инженеров корпорации ТЕХННИКОЛЬ строителями восприняты очень позитивно.

www.tn.ru
 
 
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Большое значение для долговечности строительных конструкций имеет как качество используемых материалов, так и их грамотный монтаж. При работе с полимерными...
 
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