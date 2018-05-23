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Будет приносить Беларуси до $50 млрд в год, но еще не скоро. Индустриальный парк "Великий камень" с высоты
24.05.2018 18:41 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь рассчитывает, что индустриальный парк «Великий камень» будет приносить ей до 50 миллиардов долларов в год. Но это планы на перспективу: строительство на площадке окончательно завершат через 30 лет.
Сейчас на территории белорусско-китайского индустриального парка зарегистрированы 34 резидента из 8 стран. За год администрация «Великого камня» рассчитывает удвоить эту цифру.
Как индустриальный парк выглядит с высота и что изменилось на стройплощадке за последние полгода — в нашем видео.
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Будет приносить Беларуси до $50 млрд в год, но еще не скоро. Индустриальный парк "Великий камень" с высоты
Беларусь рассчитывает, что индустриальный парк "Великий камень" будет приносить ей до 50 миллиардов долларов в год. Но это планы на перспективу: строительство на...
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