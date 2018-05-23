Беларусь рассчитывает, что индустриальный парк «Великий камень» будет приносить ей до 50 миллиардов долларов в год. Но это планы на перспективу: строительство на площадке окончательно завершат через 30 лет.

Сейчас на территории белорусско-китайского индустриального парка зарегистрированы 34 резидента из 8 стран. За год администрация «Великого камня» рассчитывает удвоить эту цифру.

Как индустриальный парк выглядит с высота и что изменилось на стройплощадке за последние полгода — в нашем видео.

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube . Подписывайтесь, это бесплатно!