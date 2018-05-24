В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Экономика дня" Беларусь и Египет за год кратно увеличили объем промышленной кооперации По линии промкооперации в сотрудничестве Беларуси и Египта еще год назад было только 2...

По линии промкооперации в сотрудничестве Беларуси и Египта еще год назад было только 2 промышленных проекта. Сегодня в разработке уже 19 проектов. Среди них - совместная сборка дизельных моторов, навесного и прицепного сельхозоборудования, комбайнов, лифтов, а также создания комплексов по очистке сточных вод. При этом страны планируют не снижать и планку объема взаимной торговли.