ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские банки смогут со скидкой продавать проблемные долги

24.05.2018 19:47 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 24 мая. Белорусским банкам предоставлено право продавать с дисконтом (скидкой) проблемные активы. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко 24 мая, сообщила пресс-служба президента.

В комментарии к документу отмечается, что в связи с его принятием расширяются возможности банков по работе с проблемной задолженностью.

"В частности, банки всех форм собственности смогут вовлекаться в процесс управления деятельностью предприятий-должников (обмен проблемных долгов по кредитам на акции предприятия). Станет возможным передавать права по кредитному договору другому кредитору с дисконтом (продажа банком проблемных долгов со скидкой)", — говорится в комментарии.

Новые инструменты позволят "одному банку аккумулировать все проблемные кредиты организации для осуществления их реструктуризации в целях снижения кредитной нагрузки заемщика".

Принятие указа также позволит должникам, находящимся в тяжелом экономическом положении, освободиться от обязанности погашать проблемную задолженность по кредитам путем прощения долга банками.

"Указ создает условия для снижения объемов проблемной задолженности организаций реального сектора экономики по платежам в бюджет и кредитным договорам, уменьшения дефицита оборотных средств, принятия банками наиболее эффективных решений о реструктуризации долгов и финансировании инвестиционных проектов хозяйственных обществ, участниками которых они становятся", — подчеркивается в сообщении.

В четвертом квартале 2017 года между коммерческими банками и Нацбанком велась переписка по теме проблемных долгов. Банковское сообщество в своем обращении в Нацбанк выражало "значительную обеспокоенность" тем, что существовавшие в стране механизмы ограничивали возможности банков по работе с проблемной задолженностью. В частности, коммерческие банки обращали внимание на то, что они не могут продавать с дисконтом проблемные активы.

Между тем Всемирный банк считает, что в Беларуси крайне важно создать механизмы урегулирования проблемной задолженности, образовавшейся на балансах банков.

"Если не будут внедрены механизмы решения проблем неплатежеспособных государственных предприятий и проблемных кредитов, то они могут привести к расширению дисбалансов в финансовом секторе", — говорится в экономическом обзоре, который ВБ представил в апреле.
Дмитрий Заяц, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 24 мая. Белорусским банкам предоставлено право продавать с дисконтом (скидкой) проблемные активы. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко 24 мая,...
 
Новости дня
Новости экономики
 
БУТБ и Клайпедская СЭЗ намерены содействовать экспорту белорусских товаров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Поставский край
Герой працы
Газета Авангард
Народны голас
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Прамень
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика