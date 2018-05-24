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Белорусские банки смогут со скидкой продавать проблемные долги
24.05.2018 19:47 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 24 мая. Белорусским банкам предоставлено право продавать с дисконтом (скидкой) проблемные активы. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко 24 мая, сообщила пресс-служба президента.
В комментарии к документу отмечается, что в связи с его принятием расширяются возможности банков по работе с проблемной задолженностью.
"В частности, банки всех форм собственности смогут вовлекаться в процесс управления деятельностью предприятий-должников (обмен проблемных долгов по кредитам на акции предприятия). Станет возможным передавать права по кредитному договору другому кредитору с дисконтом (продажа банком проблемных долгов со скидкой)", — говорится в комментарии.
Новые инструменты позволят "одному банку аккумулировать все проблемные кредиты организации для осуществления их реструктуризации в целях снижения кредитной нагрузки заемщика".
Принятие указа также позволит должникам, находящимся в тяжелом экономическом положении, освободиться от обязанности погашать проблемную задолженность по кредитам путем прощения долга банками.
"Указ создает условия для снижения объемов проблемной задолженности организаций реального сектора экономики по платежам в бюджет и кредитным договорам, уменьшения дефицита оборотных средств, принятия банками наиболее эффективных решений о реструктуризации долгов и финансировании инвестиционных проектов хозяйственных обществ, участниками которых они становятся", — подчеркивается в сообщении.
В четвертом квартале 2017 года между коммерческими банками и Нацбанком велась переписка по теме проблемных долгов. Банковское сообщество в своем обращении в Нацбанк выражало "значительную обеспокоенность" тем, что существовавшие в стране механизмы ограничивали возможности банков по работе с проблемной задолженностью. В частности, коммерческие банки обращали внимание на то, что они не могут продавать с дисконтом проблемные активы.
Между тем Всемирный банк считает, что в Беларуси крайне важно создать механизмы урегулирования проблемной задолженности, образовавшейся на балансах банков.
"Если не будут внедрены механизмы решения проблем неплатежеспособных государственных предприятий и проблемных кредитов, то они могут привести к расширению дисбалансов в финансовом секторе", — говорится в экономическом обзоре, который ВБ представил в апреле.
Дмитрий Заяц, БелаПАН.
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Минск, 24 мая. Белорусским банкам предоставлено право продавать с дисконтом (скидкой) проблемные активы. Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко 24 мая,...
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