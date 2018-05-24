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БУТБ и Клайпедская СЭЗ намерены содействовать экспорту белорусских товаров
24.05.2018 19:13 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 24 мая. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Клайпедская свободная экономическая зона (СЭЗ) намерены совместно содействовать экспорту белорусских товаров
В свою очередь Угне Урниежиуте заявила, что привлечение китайских инвестиций является одним из приоритетных направлений работы Клайпедской СЭЗ. "Китай сегодня заинтересован в импорте качественных товаров из Европы. Это может быть как сырье, так и готовая продукция. Использование наземного транспорта для доставки грузов в Китай отрицательно сказывается на стоимости товара для конечного потребителя, в то время как морские перевозки обходятся значительно дешевле. Поэтому мы получаем много запросов от китайских компаний, рассматривающих возможность инвестирования в производственные мощности на территории СЭЗ, — сказала Урниежиуте. — Пиломатериалы — достаточно востребованная товарная позиция, и я думаю, что, объединив логистическую инфраструктуру Клайпедской СЭЗ с возможностями биржи как трансграничной торговой площадки, мы обеспечим благоприятные условия для роста белорусского экспорта и укрепления торгово-экономических отношений между нашими странами".
Переговоры о сотрудничестве между БУТБ и Клайпедской СЭЗ планируется продолжить в рамках XIX Белорусско-литовского экономического форума, который пройдет в начале июня в Витебске.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 24 мая. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Клайпедская свободная экономическая зона (СЭЗ) намерены совместно содействовать экспорту...
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