ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БУТБ и Клайпедская СЭЗ намерены содействовать экспорту белорусских товаров

24.05.2018 19:13 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Минск, 24 мая. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Клайпедская свободная экономическая зона (СЭЗ) намерены совместно содействовать экспорту белорусских товаров

Как сообщила БелаПАН пресс-служба биржи, перспективы использования возможностей БУТБ и Клайпедской СЭЗ для продвижения белорусского экспорта стали центральной темой переговоров с литовской делегацией в составе коммерческого атташе посольства Литвы в Беларуси Юлиуса Глебоваса и главного менеджера Клайпедской СЭЗ по развитию бизнеса с Китаем Угне Урниежиуте. Встреча состоялась 24 мая в Минске в центральном офисе биржи.

По словам заместителя директора департамента стратегического развития БУТБ Александра Башлия, прорабатывается вопрос организации поставок белорусских пиломатериалов в Китай с применением механизма биржевых торгов. "В апреле этого года мы участвовали в бизнес-форуме "Беларусь — страна лесов" в Шанхае, организованном при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства лесного хозяйства. Как показало мероприятие, спрос на белорусские пиломатериалы есть, причем китайских партнеров устраивает как цена, так и качество нашей продукции. Остается вопрос логистики, решить который мы рассчитываем в том числе и с вашей помощью. Возможны любые варианты сотрудничества — от аккредитации в качестве биржевого брокера-нерезидента до создания совместного предприятия", — отметил представитель биржи.

В свою очередь Угне Урниежиуте заявила, что привлечение китайских инвестиций является одним из приоритетных направлений работы Клайпедской СЭЗ. "Китай сегодня заинтересован в импорте качественных товаров из Европы. Это может быть как сырье, так и готовая продукция. Использование наземного транспорта для доставки грузов в Китай отрицательно сказывается на стоимости товара для конечного потребителя, в то время как морские перевозки обходятся значительно дешевле. Поэтому мы получаем много запросов от китайских компаний, рассматривающих возможность инвестирования в производственные мощности на территории СЭЗ,  — сказала Урниежиуте. —  Пиломатериалы — достаточно востребованная товарная позиция, и я думаю, что, объединив логистическую инфраструктуру Клайпедской СЭЗ с возможностями биржи как трансграничной торговой площадки, мы обеспечим благоприятные условия для роста белорусского экспорта и укрепления торгово-экономических отношений между нашими странами".

Переговоры о сотрудничестве между БУТБ и Клайпедской СЭЗ планируется продолжить в рамках XIX Белорусско-литовского экономического форума, который пройдет в начале июня в Витебске.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 24 мая. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Клайпедская свободная экономическая зона (СЭЗ) намерены совместно содействовать экспорту...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Будет приносить Беларуси до $50 млрд в год, но еще не скоро. Индустриальный парк "Великий камень" с высоты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика