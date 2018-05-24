БУТБ и Клайпедская СЭЗ намерены содействовать экспорту белорусских товаров

Минск, 24 мая. Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) и Клайпедская свободная экономическая зона (СЭЗ) намерены совместно содействовать экспорту белорусских товаров



Как сообщила БелаПАН пресс-служба биржи, перспективы использования возможностей БУТБ и Клайпедской СЭЗ для продвижения белорусского экспорта стали центральной темой переговоров с литовской делегацией в составе коммерческого атташе посольства Литвы в Беларуси Юлиуса Глебоваса и главного менеджера Клайпедской СЭЗ по развитию бизнеса с Китаем Угне Урниежиуте. Встреча состоялась 24 мая в Минске в центральном офисе биржи.



По словам заместителя директора департамента стратегического развития БУТБ Александра Башлия, прорабатывается вопрос организации поставок белорусских пиломатериалов в Китай с применением механизма биржевых торгов. "В апреле этого года мы участвовали в бизнес-форуме "Беларусь — страна лесов" в Шанхае, организованном при поддержке Министерства иностранных дел и Министерства лесного хозяйства. Как показало мероприятие, спрос на белорусские пиломатериалы есть, причем китайских партнеров устраивает как цена, так и качество нашей продукции. Остается вопрос логистики, решить который мы рассчитываем в том числе и с вашей помощью. Возможны любые варианты сотрудничества — от аккредитации в качестве биржевого брокера-нерезидента до создания совместного предприятия", — отметил представитель биржи.

В свою очередь Угне Урниежиуте заявила, что привлечение китайских инвестиций является одним из приоритетных направлений работы Клайпедской СЭЗ. "Китай сегодня заинтересован в импорте качественных товаров из Европы. Это может быть как сырье, так и готовая продукция. Использование наземного транспорта для доставки грузов в Китай отрицательно сказывается на стоимости товара для конечного потребителя, в то время как морские перевозки обходятся значительно дешевле. Поэтому мы получаем много запросов от китайских компаний, рассматривающих возможность инвестирования в производственные мощности на территории СЭЗ, — сказала Урниежиуте. — Пиломатериалы — достаточно востребованная товарная позиция, и я думаю, что, объединив логистическую инфраструктуру Клайпедской СЭЗ с возможностями биржи как трансграничной торговой площадки, мы обеспечим благоприятные условия для роста белорусского экспорта и укрепления торгово-экономических отношений между нашими странами".

Переговоры о сотрудничестве между БУТБ и Клайпедской СЭЗ планируется продолжить в рамках XIX Белорусско-литовского экономического форума, который пройдет в начале июня в Витебске.



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Марина Носова, БелаПАН.