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"Амкодор" подписал новый контракт на поставку техники в Египет

24.05.2018 21:22 — Новости Экономики | БT  
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Мустафа Хадхуд, председатель совета директоров компании Egyptian company for agriculture and rural development: "Белорусская техника высокого качества, но у нее много конкурентов на рынке Египта, важно учитывать этот фактор, прежде всего с точки зрения цены. Мы заинтересованы в создании центров сервисного обслуживания - как предпродажного, так и послепродажного".
 
 
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Беларусь готова усилить свое присутствие на рынке Египта. Об этом шел разговор сегодня во время переговоров с делегацией Арабской Республики. Это страна сейчас...
 
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