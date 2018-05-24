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"Амкодор" подписал новый контракт на поставку техники в Египет
24.05.2018 21:22 — Новости Экономики | БT
Мустафа Хадхуд, председатель совета директоров компании Egyptian company for agriculture and rural development: "Белорусская техника высокого качества, но у нее много конкурентов на рынке Египта, важно учитывать этот фактор, прежде всего с точки зрения цены. Мы заинтересованы в создании центров сервисного обслуживания - как предпродажного, так и послепродажного".
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