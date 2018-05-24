«К нам часто ездят многодетные». Отдых в доме со всеми удобствами на Голубых озерах от 50 рублей в сутки

Хозяин усадьбы Евгений Криволапов полюбил эти места ещё будучи студентом физфака БГУ им. Ленина. Выйдя на пенсию, решил купить сельский дом в д. Грумбиненты. Видя, с каким удовольствием проводят здесь время его друзья и знакомые со своими семьями и сколько раздолья здесь для детей, в 2011 году он решил построить базу для семейного отдыха по "коттеджному принципу". То есть каждая группа или семья снимает отдельный, полностью функциональный дом со всеми удобствами. Для застройки ему выделили заброшенный участок на краю деревни.

Проект застройки территории, самих коттеджей и строений разработал сам Евгений. В итоге получилась база отдыха с концепцией, не похожей на уже имеющиеся на тот момент в Беларуси.

Сразу по приезду нам бросилась в глаза ухоженность территории. Дорожки и тропы, постриженные газоны, детские площадки и малые архитектурные формы — во всем чувствуется хозяйская рука.