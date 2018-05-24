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«К нам часто ездят многодетные». Отдых в доме со всеми удобствами на Голубых озерах от 50 рублей в сутки
25.05.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Хозяин усадьбы Евгений Криволапов полюбил эти места ещё будучи студентом физфака БГУ им. Ленина. Выйдя на пенсию, решил купить сельский дом в д. Грумбиненты. Видя, с каким удовольствием проводят здесь время его друзья и знакомые со своими семьями и сколько раздолья здесь для детей, в 2011 году он решил построить базу для семейного отдыха по "коттеджному принципу". То есть каждая группа или семья снимает отдельный, полностью функциональный дом со всеми удобствами. Для застройки ему выделили заброшенный участок на краю деревни.
Проект застройки территории, самих коттеджей и строений разработал сам Евгений. В итоге получилась база отдыха с концепцией, не похожей на уже имеющиеся на тот момент в Беларуси.
Сразу по приезду нам бросилась в глаза ухоженность территории. Дорожки и тропы, постриженные газоны, детские площадки и малые архитектурные формы — во всем чувствуется хозяйская рука.
Для отдыха гостям предлагают 9 современных, со всеми удобствами домиков с мансардным этажом, построенных по типовому проекту.
Каждый домик рассчитан на проживание 5-6 человек и прекрасно подходит для семейного отдыха. В доме есть кухня с плитой для приготовления еды, обеденный стол, холодильник, телевизор, спальные места — на первом и втором этаже, кондиционер, санузел с душевой кабиной.
Все домики имеют персональные навесы для пикника с удобным мангалом, скамейками и столиком. Есть зона барбекю. Приехать на отдых можно на своей машине. Около каждого строения оборудовано по два парковочных места.
— Шесть домиков отапливаются центральной котельной и предназначены для круглогодичного проживания. Они очень хорошо подходят для отдыха семей с детьми в межсезонье на каникулах. К нам часто приезжают отдыхать многодетные, — говорит хозяин усадьбы.
В отдельном павильоне находятся кухня и столовая. Многие гости, приезжая отдыхать на турбазу, заранее заказывают питание. Востребована столовая и в праздники. Например, на встречу Нового года надо бронировать места за 2-3 месяца.
В усадьбе есть баня с прачечной, отдельное здание администрации, дом владельца усадьбы. Кстати, Евгений Криволапов здесь часто бывает сам. Любят это место и его внуки. В день нашего приезда гостей в усадьбе не было, но шла активная подготовка к заезду детского лагеря из Минска.
Немало денег ушло на создание и пополнение оборудования для всевозможных детских развлечений, поскольку они здесь главные и желаемые гости.
Сегодня для детей есть батут, велосипеды, спортивные турники, тарзанка, скалолазание, лазерный тир, футбольное и волейбольное поля, бамперболл (футбол в шарах), детские электроквадроциклы, мотоциклы и машины для малышей. Доплачивать за это не надо. Начинаешь понимать, что собственники усадьбы не преследуют цель получения прибыли, а просто делают это для души.
Евгений Криволапов рассказывает, что больше всего отдыхающих приезжает на турбазу летом — как правило, в июле и августе. Не мудрено. В 2,5 км от усадьбы в лесу находится озеро Глубля, которое ручейком соединяется с озером Глубелька. Они вместе с Мертвым озером входят в состав уникального природного комплекса «Голубые озера». Как приятно в жаркие летние дни искупаться в озерах с прозрачной чистой водой голубовато-зеленого оттенка, позагорать на пляже и насладиться шашлыком!
Недалеко от деревни Грумбиненты, где расположена турбаза, проходит экологическая тропа заказника «Голубые озера». Сейчас он входит в нацпарк «Нарочанский». При желании можно пройти по маршруту тропы и полюбоваться живописной природой местных окрестностей.
К сожалению, в день нашего приезда на турбазу небо было в облаках, шел дождь. Но это не помешало нам насладиться природой и красотой озер.
Турбаза «Голубые озера» рассчитана на прием 50 человек. Летом в хорошую погоду у леса для гостей ставятся палатки. Такой вид отдыха приветствуется молодыми людьми, выезжающими на природу в выходные дни.
Плата за проживание в домиках не фиксированная. Она зависит от многих факторов: количества человек, сезона, погоды, дней недели и длительности проживания. Ориентировочные цены можно найти на сайте
Кстати, турбаза интересна еще и тем, что здесь используются альтернативные источники энергии.
— Поначалу мне вообще хотелось отказаться от услуг государства и жить автономно. Но идея с оборудованием солнечной электростанции себя не оправдала, поэтому часть электроэнергии все же приходится закупать. Если бы солнце у нас светило круглый год, то турбаза функционировала бы полностью автономно. Но этого не случилось, — говорит Евгений Криволапов.
Хозяин усадьбы дополняет, что если бы ему сегодня пришлось реализовывать такой проект и строить солнечную электростанцию, то он хорошо бы подумал.
— Да, для души мне здесь все нравится. Я люблю детей и стараюсь их отдых у нас сделать наполненным, разнообразным и не забываемым, — подытоживает Евгений Криволапов. — Хочу, чтобы детям здесь было также интересно, как мне когда-то в гостях у дедушки с бабушкой в деревне.
Фото: Павел Садовский
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«К нам часто ездят многодетные». Отдых в доме со всеми удобствами на Голубых озерах от 50 рублей в сутки
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