"Великий камень" к 2021 году произведет продукции на $1 млрд

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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" к 2021 году произведет продукции на общую сумму не менее $1 млрд. Об этом премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков рассказал в интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа", сообщает БЕЛТА.

"Что касается оценки наших ожиданий от парка, то к 2021 году планируем комплексное освоение территории первого этапа площадью 850 га. К 2021 году ожидаем достичь следующего эффекта: порядка $1 млрд накопленных инвестиций с момента создания парка, 100 резидентов, стоимость произведенной продукции не менее $1 млрд, около 7 тыс. дополнительных рабочих мест", - рассказал Андрей Кобяков.

С точки зрения выгодных географических преимуществ и развития логистики с акцентом на индустриальную логистику парк позволит оптимизировать транзитные грузовые потоки, проходящие через территорию Беларуси из Китая в страны ЕС, а также будет способствовать увеличению товарооборота с Китаем. Таким образом, парк подтверждает свой статус международного проекта, выстраивая китайско-европейский трансграничный коридор в рамках инициативы "Один пояс и один путь" с центром в "Великом камне".

"В развитии парка мы делаем акцент не на торговлю и логистику, хотя это важный составляющий элемент развития парка, а на инновации и создание совместных высокотехнологичных производств. Во главу угла ставим такие составляющие, как передовые технологии, высокая добавленная стоимость продукции, ее востребованность и конкурентоспособность", - пояснил премьер-министр.

В настоящее время в "Великом камне" насчитывается 34 резидента. В парке представлен белорусский, китайский, российский, американский, европейский и израильский капитал. Общий объем запланированных инвестиций действующих резидентов оценивается в $0,5 млрд.-0-