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В Беларуси официально запущен проект по созданию высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла
25.05.2018 09:31 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 25 мая. В Беларуси официально запущен проект по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016—2032 годы.
Как сообщила пресс-служба правительства, 24 мая в Минске был подписан договор о порядке использования и погашения льготного правительственного кредита на реализацию проекта между Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством финансов, ОАО "Белагропромбанк", ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" (БНБК). Также состоялось подписание договора о залоге между Государственным комитетом по имуществу Беларуси и БНБК.
Таким образом, дан официальный старт началу реализации в Беларуси масштабного проекта в сфере АПК, отметила пресс-служба. "Подписанием сегодняшних документов подведен итог почти двухлетней работы с момента, когда главой государства принято решение и подписан указ № 300 о реализации в Беларуси высокоприоритетного, экспортно ориентированного и импортозамещающего инвестиционного проекта", — говорится в сообщении.
Как заявил после подписания пакета документов вице-премьер Михаил Русый, проект должен обеспечить эффективность и окупаемость вложенных в него инвестиций. Он отметил, что проделана большая работа, разработаны и приняты необходимые документы на уровне главы государства, правительства, Минсельхозпрода, Минфина, Минэкономики, Госкомимущества, Минского облисполкома и других заинтересованных.
"Проект является значимым для сельского хозяйства — важнейшей отрасли экономики нашей страны. Главными условиями, определяющими эффективность аграрного бизнеса, являются уровень производства молока, уровень прироста живой массы, затраты корма, качество продукции, которые во многом зависят от сбалансированного кормления", — подчеркнул Русый.
По словам вице-премьера, проект запущен, но это лишь начало. "Руководству ЗАО "БНБК" необходимо сосредоточить внимание на том, где будут покупать сырье, куда будет идти реализация готовой продукции, как максимально эффективно организовать весь процесс производства и реализации продукции", — отметил он.
Проект включает строительство и ввод в эксплуатацию заводов по производству лизина, треонина, триптофана, комбикормов, комплекса зернохранилищ, автокомбината, административно-бытового комплекса, научно-исследовательской лаборатории, электрической подстанции, паротурбинной установки, а также объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Марина Носова, БелаПАН.
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В Беларуси официально запущен проект по созданию высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла
Минск, 25 мая. В Беларуси официально запущен проект по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла на 2016—2032 годы. Как...
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