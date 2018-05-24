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Лукашенко объявил замечание председателям Витебского и Могилевского облисполкомов в связи с несвоевременной выплатой зарплаты
25.05.2018 00:18 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 25 мая. Председателям Витебского облисполкома Николаю Шерстневу и Могилевского облисполкома Владимиру Доманевскому объявлено замечание за необеспечение выполнения поручения о своевременной выплате заработной платы. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.
Подробности не приводятся.
Оба чиновника руководят регионами с 27 декабря 2014 года.
БелаПАН.
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Лукашенко объявил замечание председателям Витебского и Могилевского облисполкомов в связи с несвоевременной выплатой зарплаты
Минск, 25 мая. Председателям Витебского облисполкома Николаю Шерстневу и Могилевского облисполкома Владимиру Доманевскому объявлено замечание за необеспечение...
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