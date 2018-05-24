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Форум "Минского диалога": кто на него пришел и о чем, кроме политики, говорили участники

25.05.2018 10:04 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Минске завершается трехдневный форум «Минского диалога». В нем приняли участие около 500 экспертов из 50 стран мира, в том числе из США, Великобритании, Европы, Китая. Темой форума стала «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех». TUT.BY собрал фотографии участников форума.


Форум собрал экспертов, политологов, действующих и бывших государственных деятелей со всего мира.

Глава Представительста Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин.

Генеральный директор Совета государств Балтийского моря Майра Мора.

Первый день форума открывал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей (на фото посередине). До своего выступления он успел пообщаться с гостями. На фото с программным директором по Беларуси Фонда им. Конрада Аденауэра Вольфгангом Зендером. ​​​​

Экс-министр иностранных дел Беларуси Иван Антонович, экс-глава Администрации президента Урал Латыпов, экс-министр иностранных дел, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Владимир Сенько и нынешний глава МИД Владимир Макей.

Депутат Елена Анисим и министр иностранных дел Владимир Макей.

Депутат парламента Анна Канопацкая.

Выступая на форуме, Владимир Макей заявил, что сегодня странам необходим диалог, чтобы решать проблемы, которые многие не замечают.

В перерывах между пленарными сессиями эксперты говорили не только о политике, но и интересовались у минчан, где купить льняные скатерти, детский трикотаж и сувениры. А некоторые иностранные гости в шутку высказывали претензии организаторам: «Белорусы, где ваша картошка? За два дня ни одной не съел!».

Второй день форума открыл белорусский президент. Вслед за ним выступили Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, Заместитель помощника Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай, экс-генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа, Генеральный директор Совета государств Балтийского моря Майра Мора, экс-председатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ (2016−2017) Кристин Муттонен.

Александр Лукашенко в свое выступлении сказал, что сегодня мир — самый важный вопрос для всех стран. «Кто из нас собирается умирать завтра? Никто, даже я. Давайте жить, детей растить», — обратился к собравшимся глава государства.

Заместитель помощника Генерального секретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Джеймс Аппатурай. «Я канадец и в Беларуси чувствую себя, как дома: здесь такие же деревья, такой же климат, так же любят хоккей. Поэтому мне здесь очень комфортно», — так начал свое выступление на форуме Аппатурай.

Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер во время своего выступления поблагодарил белорусского президента за то, что Беларусь очень активно себя проявила в решении конфликтов и становится узлом региональной безопасности.

Послушать президента пришли и высшие государственные чиновники. На фото министр обороны Беларуси Андрей Равков.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

Заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Марианна Щеткина.

Председатель КГБ Валерий Вакульчик.
 
Теги: Минск
 
 
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Три дня форума собрали в Минске около 500 экспертов из 50 стран мира. Перед участниками выступил и Александр Лукашенко.
 
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