Продать с дисконтом, простить, конвертировать. Подписан указ о плохих долгах реального сектора

Долгожданный указ президента о реструктуризации задолженности и прекращении обязательств, призванный разрешить неприятную для банков ситуацию с проблемными долгами реального сектора, подписан 24 мая, сообщила пресс-служба главы государства. Согласно указу № 200, на финансовом рынке Беларуси будут внедрены новые инструменты реструктуризации долгов.



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В частности, банки всех форм собственности смогут участвовать в процессе управления деятельностью предприятий-должников (обмен проблемных долгов по кредитам на акции предприятия). То есть банк вместо денег по кредиту на эту же сумму получает акции задолжавшей компании. Раньше это допускалось только для госбанков.

Станет возможным передавать права по кредитному договору другому кредитору с дисконтом (продажа банком проблемных долгов со скидкой). Планируется, что это даст возможность одному банку аккумулировать все проблемные кредиты организации для осуществления их реструктуризации в целях снижения кредитной нагрузки заемщика.

Кроме того, должники, находящиеся в тяжелом экономическом положении, смогут освобождаться от обязанности погашать проблемную задолженность по кредитам путем прощения долга банками.

«Указ создает условия для снижения объемов проблемной задолженности организаций реального сектора экономики по платежам в бюджет и кредитным договорам, уменьшения дефицита оборотных средств, принятия банками наиболее эффективных решений о реструктуризации долгов и финансировании инвестиционных проектов хозяйственных обществ, участниками которых они становятся», — говорится в сообщении пресс-службы.

Текст документа пока не опубликован.

Напомним, в конце 2017 года в Администрации президента прошло совещание по проблемным долгам предприятий, на котором Александр Лукашенко заявил , что страна «не может позволить постоянно перекладывать проблемы предприятий и банков на бюджет». По его словам, только в 2015 и 2016 годах был принят десяток решений по ряду предприятий и отраслей на общую сумму 1,8 млрд долларов. Были реструктуризированы их долги, предоставлялись отсрочки, рассрочки погашения задолженности по кредитам, выдавались бюджетные займы. Уровень накопленной кредитной задолженности у некоторых предприятий велик, и это не позволяет им эффективно работать и развиваться. Здесь сказываются недоработки прошлых лет, просчеты в бизнес-планировании и дороговизна денег в банковской системе. Власти задались вопросом, как найти выход из такой тупиковой ситуации, чтобы не перекладывать эти проблемы только на бюджет?

За весь 2016 год объем проблемных активов вырос на 85,8%, несмотря на передачу проблемных долгов Агентству по управлению активами. В 2017-м году объем стабилизировался, но оставался на высоком уровне. По данным на 1 апреля 2018 года доля проблемных активов выросла до 13,1% до 2,868 млрд рублей (+6,7% с начала года).