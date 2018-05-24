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С 2019 года государственные организации и ведомства обяжут писать на сайтах и по-белорусски

25.05.2018 10:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Государственные органы и организации будут обязаны со следующего года дублировать основную информацию на двух государственных языках. Об этом сообщило Министерство информации в своем ответе на обращение партии БНФ.

Новое требование закреплено в постановлении Совмина № 797, которое начнет действовать с 1 января 2019 года. Правило распространяется не только на сайты государственных органов и организаций, но и хозяйственных обществ, где государство владеет долей собственности.

Появится перечень информации, которая обязательно должна дублироваться на двух государственных языках. В частности, со следующего года должны указывать по-белорусски и по-русски:

— основные сведения (наименование и структура органа или организации, адрес и номера справочных служб, режим работы, сведения о задачах и функциях, перечень территориальных органов или подразделений, сведения о руководителе);

— о работе с обращениями (порядок, места и время личного приема, порядок рассмотрения обращений, способ подачи, номера телефонов, режим работы и так далее);

— по административным процедурам (наименования процедур, порядок подачи заявлений, перечни документов, сроки проведения, время и место приема, имена должностных лиц и так далее);

— о товарах (работах, услугах), которые производит организация, а также цены и тарифы;

— формы обратной связи.

Правило не распространяется на тексты нормативных правовых актов и бланки, которые приводятся на языке их принятия (установления). Также в список обязательного «двуязычия» не входят новости, которые публикует орган или организация.

Кроме языка, с 1 января владельцы сайтов обязаны сделать их доступными для инвалидов по зрению. Правила закреплены в отдельных технических правовых актах.

 
 
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Нужно будет дублировать основную информацию на двух государственных языках.
 
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