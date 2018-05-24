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Совет по развитию предпринимательства выступает за работу на рынке регулярных перевозок без конкурса

25.05.2018 11:06 — Новости Экономики | БелТА  
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25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет по развитию предпринимательства предлагает отменить конкурсы на право выполнения автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Турчин напомнил, что Совет по развитию предпринимательства направил в Совет Министров свои предложения по урегулированию ситуации в сфере автомобильных перевозок пассажиров, сформированные специальной рабочей группой. Он подчеркнул, что предложения направлены, в первую очередь, на защиту потребителей услуг, а также на развитие конкуренции на этом рынке.

"Наш основополагающий постулат - вход на этот рынок межобластных и внутриобластных перевозок без конкурса. Да, должны быть определены жесткие условия - не любой может зайти на этот рынок, но если ты соответствуешь критериям, то можешь работать", - отметил глава совета. Среди таких критериев могут быть, например, требования к году выпуска автомобилей, к квалификации водителей.

По словам Александра Турчина, второй важный момент - легализация платформ для заказа билетов. "В нерегулярных перевозках людям было очень удобно - зашел в интернет, заказал билеты. Такой подход надо сохранить, но просто перевести его в цивилизованное русло. У диспетчерской службы должны быть не только права, но и прописанные законодательно обязанности, она должна нести ответственность перед пассажирами, если вдруг машина не пошла по маршруту", - рассказал он.

Председатель Совета по развитию предпринимательства напомнил, что для создания прозрачных и конкурентных условий деятельности на рынке пассажирских перевозок предлагается подготовить проект декрета, предусматривающего внедрение новых условий организации и выполнения междугородных внутриобластных и междугородных межобластных автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении. "Свои предложения мы направили в правительство буквально два дня назад, поэтому говорить о сроках появления нормативно-правового акта пока преждевременно", - заявил он.

При этом Александр Турчин обратил внимание, что совет видит два этапа работы по урегулированию проблемных вопросов на рынке автоперевозок. "Первый - это принятие нормативно-правового акта главы государства, который будет регулировать ряд этих вопросов. И второй - после определенного периода работы в рамках нового декрета необходимо на площадке Палаты представителей или Минтранса собрать всех заинтересованных и посмотреть, что еще нам надо сделать, чтобы этот рынок был удобен для потребителя и быстро развивался", - рассказал он.

Среди предложений специальной рабочей группы также установление заявительного порядка получения права выполнения автоперевозок на основе заключения договора между заказчиком (оператором) и автомобильным перевозчиком или другим уполномоченным им лицом по заявленному маршруту, расписанию, интервалам движения транспортных средств; упрощение процедуры формирования маршрутов автомобильных перевозок пассажиров в регулярном сообщении на определенной территории, разработки и ведения паспортов маршрута, а также необходимость единообразных подходов по формированию цен (тарифов) на услуги пассажирских терминалов. Предлагается установить запрет на навязывание дополнительных услуг для перевозчиков со стороны терминалов.

Проблемы в сфере автомобильных перевозок пассажиров возникли в связи со вступлением в силу с 23 января 2018 года изменений в закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", которые существенно трансформировали подходы к определению и, соответственно, регулированию автомобильных перевозок пассажиров в регулярном и нерегулярном сообщении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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