Минск, 25 мая. В этом году в состав акционеров совместной управляющей компании по развитию индустриального парка "Великий камень" вошла немецкая компания "Дуйсбург Хафен", которая управляет крупнейшим в мире речным портом Дуйсбурга (Северный Рейн — Вестфалия). Об этом в интервью китайскому агентству Синьхуа , опубликованном 25 мая, сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков.

"Активный интерес к индустриальному парку со стороны крупных зарубежных инвесторов является гарантией его дальнейшего эффективного развития", — подчеркнул вице-премьер.

По его словам, с каждым годом парк развивается "все интенсивнее и динамичнее". Осуществлено строительство инженерно-транспортной инфраструктуры стартовой зоны (354 га), возведены офисное, производственные, выставочные, складские здания, гостиничный комплекс. Многие резиденты сами проектируют и строят свои производства.

"Все это обусловило высокое внимание к парку", — отметил глава правительства. Сегодня в нем 34 резидента. Наблюдается положительная динамика в текущем году: за 2017 год зарегистрировались 15 компаний, а за январь—май 2018 года — еще 11 новых резидентов. В "Великом камне" представлен белорусский, китайский, российский, американский, европейский и израильский капитал. Общий объем запланированных инвестиций действующих резидентов оценивается в полмиллиарда долларов США. Компанией по развитию индустриального парка получен международный сертификат экологического менеджмента и аудита (EMAS). Парк первым в Беларуси прошел оценку и экспертизу Еврокомиссии и получил документ, подтверждающий его статус как экогорода. "Это еще одно важное конкурентное преимущество "Великого камня", — считает глава правительства.

Он сообщил, что к 2021 году планируется комплексное освоение территории первого этапа площадью 850 га. Планируется привлечь 100 резидентов, произвести продукцию более чем на 1 млрд долларов, создать порядка 7 тыс. дополнительных рабочих мест.

"С точки зрения выгодных географических преимуществ и развития логистики с акцентом на индустриальную (промышленную) логистику, парк позволит оптимизировать транзитные грузовые потоки, проходящие через территорию нашей страны из Китая в страны ЕС, а также будет способствовать увеличению товарооборота с Китаем", — считает премьер-министр.

"Проблемы, конечно, были, есть и будут. Но мы создали специальный рабочий механизм —- белорусско-китайскую межведомственную рабочую группу, которая призвана обеспечивать разрешение возникающих вопросов. Хочу отметить слаженную работу белорусских и китайских партнеров на этом направлении", — заметил Кобяков.

Сегодня, сказал он, для инвесторов, рассматривающих возможность размещения своих производств в "Великом камне", главным сдерживающим фактором являются рынки сбыта. "Поэтому важным вопросом на нынешнем этапе развития парка становится его экспортная ориентация. Также необходимо создавать новые механизмы для привлечения сюда инвестиций и передовых технологий, стимулировать приход в парк якорных инвесторов и кластеров, создавать субпарки", — считает глава белорусского правительства.

"Как видите, парк для нас —- это новая экономика, новые точки роста и развития, новые рабочие места. Уверен, что в скором времени вклад "Великого камня" в ВВП и экспортный потенциал Беларуси будет еще более ощутим", — резюмировал Кобяков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В состав акционеров управляющей компании парка "Великий камень" вошло крупное немецкое предприятие "Дуйсбург Хафен" Минск, 25 мая. В этом году в состав акционеров совместной управляющей компании по развитию индустриального парка "Великий камень" вошла немецкая компания...

Марина Носова, БелаПАН.