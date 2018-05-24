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Завод по производству слитков монокристаллического кремния построят в Пинске

25.05.2018 12:05 — Новости Экономики | Tut.by  
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В Пинске запланировано строительство завода по производству слитков монокристаллического кремния, сообщил БЕЛТА первый заместитель председателя горисполкома Михаил Самолазов.

С компанией «Силикон Материалз Инк.» (Пенсильвания, США) подписано соглашение о намерениях по расширению уже действующего совместного предприятия «КамСил» в Пинске, который производит кремниевые пластины для микроэлектроники. Непосредственно заключение инвестиционного договора намечено на август. В проект, предусматривающий строительство завода по производству слитков монокристаллического кремния, СП планирует вложить более 3 миллионов долларов.

«Это производство энергоемкое. По решению правительства такие предприятия могут претендовать на получение электроэнергии по льготному тарифу. На заводе будет выпускаться не только импортозамещающая продукция, также появятся возможности для ее экспорта», — отметил Михаил Самолазов. Он добавил, что к 1 июня будет определен участок, на котором разместится новое производство. Параллельно ведется изготовление проектно-сметной документации. Ожидается, что завод по производству слитков монокристаллического кремния начнет функционировать в 2019 году.

Кроме того, горисполком дал разрешение на проектирование и строительство нового корпуса для производства мягкой мебели, которое будет создано на базе ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев». Также ОАО «Агротранс» на пустующих площадях «Кузлитмаша» планирует организовать предприятие по переработке изношенных шин.

 
 
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В проект планируют вложить более 3 миллионов долларов.
 
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