Верхнедвинские животноводы соревновались в профмастерстве

Значение профессии техника по искусственному осеменению сложно переоценить. Она непроста, но так необходима в животноводстве.

Искусственное осеменение важно для улучшения продуктивности животных, получения максимального количества приплода. Словом, от того, насколько профессионально и ответственно специалисты сделают свою работу, будет зависеть, сколько мяса и молока получит хозяйство.

На базе ОАО «Нурово» прошёл конкурс профессионального мастерства «Верхнедвинский осеменатор-2018». Для участия в нём были приглашены представители профессии из всех хозяйств района, специалисты управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, работники райплемстанции и райветстанции.

В непростой борьбе своё мастерство доказывали техники по искусственному осеменению животных сельхозпредприятий района.

— Это мероприятие даёт нашим специалистам возможность не только побороться за победу, но и пообщаться, обменяться опытом, который особенно ценен для молодёжи, — говорит заместитель начальника по животноводству управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома О. М. Костюк. – Мы проверяем их знания, практические навыки и видим, как с каждым годом растёт профессиональный уровень.

На пути к победе конкурсантам предстояло пройти три этапа. На теоретическом тянули билеты, как на экзамене. Кому-то понадобилось время обдумать ответ, другие же были готовы отвечать без подготовки. В целом, результатом этого этапа члены жюри остались довольны: большинство конкурсантов подтвердили свои знания профессии.



Пока одни сражались с теорией, другие доказывали свои умения на практике. У дверей лаборатории конкурсанты одевали рабочую одежду, проверяли наличие необходимых инструментов в своих ящиках. На этом этапе конкурса специалисты племстанции оценивали не только внешний вид участников, но и знания технологии оттаивания семени. Затем конкурсанты справлялись с диагностикой физиологического состояния коров и техникой осеменения.



Время пролетело быстро, и по итогам всех этапов конкурса победители были определены.

Лучшими стали С. В. Кузнецова, техник-осеменатор КУПСХП «Освейский», С. В. Судаков (ОАО «Шайтерово») и О. Н. Скачкова (КУПСХП «Леонишено»). Дипломы им вручил первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома В. Н. Шилов. Победители также отмечены ценными подарками, предоставленными обособленным подразделением ВитАПС по Верхнедвинскому району.

Василий Николаевич поздравил участников конкурса с успешной сдачей экзамена на профмастерство, отметив, что все они сегодня – победители. Он подчеркнул важность профессии техника по искусственному осеменению, поблагодарил специалистов за их нелёгкий ежедневный труд.

— По инициативе главы области решено увеличить вам заработную плату, но зависеть она будет напрямую от количества полученного приплода, — рассказал он. – Так что всё в ваших руках. И если в конце года техник-осеменатор выполнит задание по выходу телят на 100 коров 85 и более, дополнительно получит хорошее материальное вознаграждение.

— Говорят, что глаза у техников-осеменаторов – на кончиках пальцев, — отметила Е. В. Зуй. –Ваша профессия – основа животноводческой отрасли. Воспроизводство всегда должно быть на высшем уровне. И вы, как профессионалы своего дела, не должны останавливаться на достигнутом, а любить свою работу и стремиться делать её ещё лучше.

Она поздравила участников конкурса, пожелав им успехов, благополучия и здоровья, и вручила всем поощрительные призы.

— Встреча с коллегами получилась интересной, — поделилась Светлана Кузнецова. – Опыт у каждого есть, он складывается из ежедневной работы. А вот какие-то теоретические моменты полезно было вспомнить. Ну и, конечно, приятно оказаться в числе победителей.

Анна ЗИМАЦКАЯ.

Фото автора.