В Беларуси созданы все условия для развития инноваций и инвестиций - Семашко

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25 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси созданы все условия для развития инноваций и инвестиций. Это отметил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на пленарной части XV Гомельского экономического форума, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси созданы все необходимые условия, чтобы инновации и инвестиции развивались, чтобы они окупались в короткие сроки", - отметил Владимир Семашко. По его словам, в стране постоянно совершенствуется законодательная база, определен ряд преференций и льгот, работают свободные экономические зоны, Парк высоких технологий. Кроме того, подчеркнул вице-премьер, Беларусь является отличной площадкой для выхода иностранных компаний-инвесторов на рынок Евразийского экономического союза с численностью населения более чем 182 млн.

Владимир Семашко акцентировал внимание на том, что Гомельский экономический форум - один из инструментов привлечения внутренних и внешних инвестиций. "70% ВВП Беларусь продает на экспорт - это наши товары и услуги. Чтобы и дальше сохранить данный потенциал, необходимо развивать инновации и инвестиции", - сказал вице-премьер.

Говоря о привлечении инвестиций в Гомельской области, Владимир Семашко подчеркнул, что регион занимает по данному показателю лидирующие позиции в стране. "С 2011 по 2017 годы Гомельская область инвестировала $17,7 млрд. Это около 16% от общих инвестиций Беларуси", - констатировал он. Заместитель премьер-министра также выразил уверенность, что в ближайшие годы регион сохранит свои позиции. Этому будет способствовать реализация масштабных проектов, в числе которых реконструкция Мозырского НПЗ, Светлогорский завод по производству сульфатно-беленой целлюлозы, завод по производству картона в Добруше, Петриковский горно-обогатительный комплекс, планируемый проект по производству спецстали и нержавеющей стали и др.

В качестве примера успешного влияния инноваций и инвестиций на экономическое развитие Владимир Семашко привел следующие цифры: в начале 90-х в сельскохозяйственном производстве в Беларуси работало около 1 млн 68 тыс. человек, по итогам прошлого года - 272 тыс. При этом производство зерна выросло в два раза, увеличились объемы производства молока, мяса, эффективность труда повысилась в 4-6 раз. По его мнению, во многом этого удалось достичь благодаря инвестициям и внедренным инновациям.

Нынешний Гомельский экономический форум собрал более 650 человек из 32 стран. На мероприятии презентуют экономический и инвестиционный потенциал региона. После пленарной части работа форума продолжается по шести секциям, во время одной из них пройдет II Конгресс свободных экономических зон.

Гомельский экономический форум впервые был проведен в 2004 году. С 2008 по 2017 год на форуме подписано 88 документов почти на $2 млрд. Реализованы или находятся в стадии реализации около 50 проектов.-0-