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Чем «грешат» местные торговые объекты. На прилавках магазинов Сморгонщины были выявлены просроченные продукты
25.05.2018 — Новости Экономики | Светлы шлях
Нарушение правил осуществления розничной торговли, санитарных правил и норм на территории Сморгонского района рассматривали на заседании рабочей группы по контролю за состоянием потребительского рынка.
На этот раз в кабинет заместителя председателя райисполкома Татьяны Щеберяко для серьёзной беседы были приглашены представители более чем десятка торговых объектов.
Абсолютное большинство провинившихся «грешат» одним и тем же – просроченными продуктами на прилавках магазинов. Однако масштаб нарушений порой даже не сопоставим. Так, к примеру, продавцу магазина, принадлежащего Ошмянскому мясокомбинату, пришлось краснеть перед членами группы за несколько коробок каши, срок годности которой истёк пару дней назад. После выявления «просрочки» товар был снят с реализации, а продавца наказали материально, лишив премии на 40%.
Более удручающий случай был выявлен в магазинах «Остров чистоты». Сроки годности стирального порошка и пятновыводителя истекли несколько месяцев назад. И тем не менее, по непонятной причине моющие средства продолжали находиться на прилавках. Заведующие магазинами эти факты пытались объяснить невнимательностью продавцов. На что со стороны членов группы последовало немедленное требование: ужесточить контроль, навести порядок и о проделанной работе отчитаться.
Не успела сеть магазинов «Евроопт» закрепиться на селе, как и в их работе стали появляться первые промахи. Несколько нарушений были выявлены в магазине, который открылся в Солах. Больше всего членов рабочей группы волнует проблема реализации овощей и фруктов. Открывая магазин, его учредители не позаботились об установке холодильного оборудования для данной группы товаров. Безусловно, это привело к быстрой порче и появлению гнили.
Руководителям всех торговых объектов члены рабочей группы поручили ужесточить контроль за качеством реализуемой продукции, соблюдением ассортиментного перечня, состоянием и содержанием торгового и холодильного оборудования. Кроме того, по каждому из выявленных фактов нужно провести детальное разбирательство и наказать виновных не выговором или замечанием, а материально. Ведь как показывает практика, только лишь после наказания рублём, работники делают соответствующие выводы и не допускают в дальнейшем аналогичных нарушений.
Лера НАДЕЖДИНА.
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Чем «грешат» местные торговые объекты. На прилавках магазинов Сморгонщины были выявлены просроченные продукты
Нарушение правил осуществления розничной торговли, санитарных правил и норм на территории Сморгонского района рассматривали на заседании рабочей группы по...
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