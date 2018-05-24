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Чем «грешат» местные торговые объекты. На прилавках магазинов Сморгонщины были выявлены просроченные продукты

25.05.2018 — Новости Экономики | Светлы шлях  
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Нарушение правил осуществления розничной торговли, санитарных правил и норм на территории Сморгонского района рассматривали на заседании рабочей группы по контролю за состоянием потребительского рынка.
Чем «грешат» местные торговые объекты. На прилавках магазинов Сморгонщины были выявлены просроченные продукты

На этот раз в кабинет заместителя председателя райисполкома Татьяны Щеберяко для серьёзной беседы были приглашены представители более чем десятка торговых объектов.

Абсолютное большинство провинившихся «грешат» одним и тем же – просроченными продуктами на прилавках магазинов. Однако масштаб нарушений порой даже не сопоставим. Так, к примеру, продавцу магазина, принадлежащего Ошмянскому мясокомбинату, пришлось краснеть перед членами группы за несколько коробок каши, срок годности которой истёк пару дней назад. После выявления «просрочки» товар был снят с реализации, а продавца наказали материально, лишив премии на 40%.

«Очень дорогой оказались для меня эти несколько коробок каши», - сожалела женщина.

Более удручающий случай был выявлен в магазинах «Остров чистоты». Сроки годности стирального порошка и пятновыводителя истекли несколько месяцев назад. И тем не менее, по непонятной причине моющие средства продолжали находиться на прилавках. Заведующие магазинами эти факты пытались объяснить невнимательностью продавцов. На что со стороны членов группы последовало немедленное требование: ужесточить контроль, навести порядок и о проделанной работе отчитаться.

Не успела сеть магазинов «Евроопт» закрепиться на селе, как и в их работе стали появляться первые промахи. Несколько нарушений были выявлены в магазине, который открылся в Солах. Больше всего членов рабочей группы волнует проблема реализации овощей и фруктов. Открывая магазин, его учредители не позаботились об установке холодильного оборудования для данной группы товаров. Безусловно, это привело к быстрой порче и появлению гнили.

«Если холодильное оборудование для овощей и фруктов отсутствовало, то не следовало ими торговать, - сделала замечание Татьяна Щеберяко. – Мы приветствуем в нашем районе «сетевиков», но торговля должна осуществляться в соответствии со всеми правилами и нормами».

Руководителям всех торговых объектов члены рабочей группы поручили ужесточить контроль за качеством реализуемой продукции, соблюдением ассортиментного перечня, состоянием и содержанием торгового и холодильного оборудования. Кроме того, по каждому из выявленных фактов нужно провести детальное разбирательство и наказать виновных не выговором или замечанием, а материально. Ведь как показывает практика, только лишь после наказания рублём, работники делают соответствующие выводы и не допускают в дальнейшем аналогичных нарушений.

Лера НАДЕЖДИНА.

Изображение использовано в качестве иллюстрации.

 

 
 
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Нарушение правил осуществления розничной торговли, санитарных правил и норм на территории Сморгонского района рассматривали на заседании рабочей группы по...
 
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