Чем «грешат» местные торговые объекты. На прилавках магазинов Сморгонщины были выявлены просроченные продукты

Нарушение правил осуществления розничной торговли, санитарных правил и норм на территории Сморгонского района рассматривали на заседании рабочей группы по контролю за состоянием потребительского рынка.

На этот раз в кабинет заместителя председателя райисполкома Татьяны Щеберяко для серьёзной беседы были приглашены представители более чем десятка торговых объектов.

Абсолютное большинство провинившихся «грешат» одним и тем же – просроченными продуктами на прилавках магазинов. Однако масштаб нарушений порой даже не сопоставим. Так, к примеру, продавцу магазина, принадлежащего Ошмянскому мясокомбинату, пришлось краснеть перед членами группы за несколько коробок каши, срок годности которой истёк пару дней назад. После выявления «просрочки» товар был снят с реализации, а продавца наказали материально, лишив премии на 40%.

«Очень дорогой оказались для меня эти несколько коробок каши», - сожалела женщина.

Более удручающий случай был выявлен в магазинах «Остров чистоты». Сроки годности стирального порошка и пятновыводителя истекли несколько месяцев назад. И тем не менее, по непонятной причине моющие средства продолжали находиться на прилавках. Заведующие магазинами эти факты пытались объяснить невнимательностью продавцов. На что со стороны членов группы последовало немедленное требование: ужесточить контроль, навести порядок и о проделанной работе отчитаться.

Не успела сеть магазинов «Евроопт» закрепиться на селе, как и в их работе стали появляться первые промахи. Несколько нарушений были выявлены в магазине, который открылся в Солах. Больше всего членов рабочей группы волнует проблема реализации овощей и фруктов. Открывая магазин, его учредители не позаботились об установке холодильного оборудования для данной группы товаров. Безусловно, это привело к быстрой порче и появлению гнили.

«Если холодильное оборудование для овощей и фруктов отсутствовало, то не следовало ими торговать, - сделала замечание Татьяна Щеберяко. – Мы приветствуем в нашем районе «сетевиков», но торговля должна осуществляться в соответствии со всеми правилами и нормами».

Руководителям всех торговых объектов члены рабочей группы поручили ужесточить контроль за качеством реализуемой продукции, соблюдением ассортиментного перечня, состоянием и содержанием торгового и холодильного оборудования. Кроме того, по каждому из выявленных фактов нужно провести детальное разбирательство и наказать виновных не выговором или замечанием, а материально. Ведь как показывает практика, только лишь после наказания рублём, работники делают соответствующие выводы и не допускают в дальнейшем аналогичных нарушений.

Лера НАДЕЖДИНА.

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