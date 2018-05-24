С 21 мая от имени БРУСП «Белгосстрах» через подразделения учреждений Беларусбанка началась реализация нового страхового продукта «Добровольное комплексное страхование домовладений и гражданской ответственности при пользовании ими».

Подробнее об этом можно узнать в ЦБУ № 316 в г.п. Лоев филиала № 300 ГОУ ОАО «АСБ Беларусбанк».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый страховой продукт для лоевчан С 21 мая от имени БРУСП «Белгосстрах» через подразделения учреждений Беларусбанка началась реализация нового страхового продукта «Добровольное комплексное...