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Новый страховой продукт для лоевчан
25.05.2018 — Новости Экономики | Лоевский край
С 21 мая от имени БРУСП «Белгосстрах» через подразделения учреждений Беларусбанка началась реализация нового страхового продукта «Добровольное комплексное страхование домовладений и гражданской ответственности при пользовании ими».
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С 21 мая от имени БРУСП «Белгосстрах» через подразделения учреждений Беларусбанка началась реализация нового страхового продукта «Добровольное комплексное...
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