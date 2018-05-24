ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Россия подписали соглашение о развитии сотрудничества в сфере взаимодействия систем электронных закупок

25.05.2018 13:50 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 25 мая. Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси и оператор федеральной электронной площадки России ООО "РТС-тендер" 25 мая подписали соглашение о взаимодействии по вопросам реализации мероприятий, направленных на взаимное сотрудничество в рамках электронных систем закупок двух государств.

С белорусской стороны соглашение подписал первый заместитель директора Национального центра маркетинга Александр Запольский, с российской — гендиректор ООО "РТС-тендер" Владимир Лишенков.

Как сообщает портал Союзного государства, подписание документа позволит активизировать взаимное участие поставщиков в электронных процедурах закупок, а также повысит эффективность участия белорусских предприятий в процедурах закупок России.

Запольский и Лишенков обсудили мероприятия, направленные на взаимное продвижение и популяризацию электронных площадок систем закупок среди белорусских и российских поставщиков; выработали план действий по взаимному информированию и консультированию по вопросам проведения электронных процедур закупок. Собеседники уверены, что формирование консолидированной позиции по актуальным вопросам в рамках соглашения поспособствует поддержке предпринимательства обеих сторон.

"Мы готовы поделиться новейшими разработками, решениями, идеями в целях повышения конкуренции, прозрачности торгов в системе размещения и снижения уровня коррупционных правонарушений в области электронных закупок", — отметил Лишенков.

Запольский со своей стороны согласился, что партнерское взаимодействие на постоянной основе будет способствовать развитию систем государственных закупок обеих стран.

Национальный центр маркетинга МИД Беларуси является оператором официального сайта по размещению информации о государственных закупках и закупках за счет собственных средств www.icetrade.by.
Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 25 мая. Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси и оператор федеральной электронной площадки России ООО "РТС-тендер" 25 мая...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси созданы все условия для развития инноваций и инвестиций - Семашко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Новости Полоцка
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Газета Праца
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика