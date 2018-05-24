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Беларусь и Россия подписали соглашение о развитии сотрудничества в сфере взаимодействия систем электронных закупок
25.05.2018 13:50 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 25 мая. Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси и оператор федеральной электронной площадки России ООО "РТС-тендер" 25 мая подписали соглашение о взаимодействии по вопросам реализации мероприятий, направленных на взаимное сотрудничество в рамках электронных систем закупок двух государств.
С белорусской стороны соглашение подписал первый заместитель директора Национального центра маркетинга Александр Запольский, с российской — гендиректор ООО "РТС-тендер" Владимир Лишенков.
Как сообщает портал Союзного государства, подписание документа позволит активизировать взаимное участие поставщиков в электронных процедурах закупок, а также повысит эффективность участия белорусских предприятий в процедурах закупок России.
Запольский и Лишенков обсудили мероприятия, направленные на взаимное продвижение и популяризацию электронных площадок систем закупок среди белорусских и российских поставщиков; выработали план действий по взаимному информированию и консультированию по вопросам проведения электронных процедур закупок. Собеседники уверены, что формирование консолидированной позиции по актуальным вопросам в рамках соглашения поспособствует поддержке предпринимательства обеих сторон.
"Мы готовы поделиться новейшими разработками, решениями, идеями в целях повышения конкуренции, прозрачности торгов в системе размещения и снижения уровня коррупционных правонарушений в области электронных закупок", — отметил Лишенков.
Запольский со своей стороны согласился, что партнерское взаимодействие на постоянной основе будет способствовать развитию систем государственных закупок обеих стран.
Национальный центр маркетинга МИД Беларуси является оператором официального сайта по размещению информации о государственных закупках и закупках за счет собственных средств
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Беларусь и Россия подписали соглашение о развитии сотрудничества в сфере взаимодействия систем электронных закупок
Минск, 25 мая. Национальный центр маркетинга Министерства иностранных дел Беларуси и оператор федеральной электронной площадки России ООО "РТС-тендер" 25 мая...
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