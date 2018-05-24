В Гомеле проходит экономический форум

На пленарной части XV Гомельского экономического форума, который проходит сегодня в областном центре, подписано девять инвестиционных документов на сумму более 480 млн. долларов США, передает корреспондент БЕЛТА.



В числе документов – один инвестиционный договор и восемь протоколов о намерениях. Подписи под ними поставили председатель Гомельского облисполкома Владимир Дворник и зарубежные и отечественные инвесторы. Губернатор отметил, что развитие внешнеэкономических связей и установление контактов с инвесторами – в числе приоритетных направлений местных органов власти. «Уверен, что наработанный нами опыт бизнес-сотрудничества найдет свое конструктивное продолжение», – сказал он.

Подписанный инвестиционный договор предполагает строительство торгово-сервисного центра в Гомеле. Протоколами о намерениях предусмотрена реализация таких проектов, как строительство мусороперерабатывающих заводов твердых коммунальных отходов в Гомельском, Жлобинском и Мозырском районах суммарной мощностью до 525 тыс. т в год; создание в Гомеле производства ортопедических и травматологических имплантов и инструментов, организация мясо-колбасного производства в Буда-Кошелевском районе. Кроме того, запланировано строительство завода по производству профилированного листа различной конфигурации на территории СЭЗ «Гомель-Ратон», торгового центра в Петрикове, торгово-логистического центра на территории Гомельской области. Также в перечне проектов — модернизация участка шоколадных полуфабрикатов конфетно-шоколадного цеха СП ОАО «Спартак», развитие розничной торговой сети «Санта» на территории области.

Реализация названных проектов позволит создать порядка 720 рабочих мест.

Нынешний Гомельский экономический форум собрал более 650 человек из 32 стран.

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