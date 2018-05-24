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В Гомеле проходит экономический форум
25.05.2018 — Новости Экономики | Чачэрскi веснiк
На пленарной части XV Гомельского экономического форума, который проходит сегодня в областном центре, подписано девять инвестиционных документов на сумму более 480 млн. долларов США, передает корреспондент БЕЛТА.
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На пленарной части XV Гомельского экономического форума, который проходит сегодня в областном центре, подписано девять инвестиционных документов на сумму более...
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