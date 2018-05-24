Тотальный хапун. В новостройке на Скрипникова осталось всего 3 квартиры

Вчера Realt.by прогулялся в офис «Минскстроя» и пообщался с людьми в очереди. Во второй декларации застройщик выставил на продажу 95 квартир, на них согласно списку очередников претендовало 142 человека. В «Минскстрое» сообщили, что на сегодня в свободной продаже осталось лишь 3 квартиры: двухкомнатная на 19-м этаже и две «трёшки» на 11-м и на 19-м этажах.