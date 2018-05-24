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Тотальный хапун. В новостройке на Скрипникова осталось всего 3 квартиры

25.05.2018 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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Тотальный хапун. В новостройке на Скрипникова осталось всего 3 квартиры

Вчера Realt.byпрогулялся в офис «Минскстроя» и пообщался с людьми в очереди. Во второй декларации застройщик выставил на продажу 95 квартир, на них согласно списку очередников претендовало 142 человека. В «Минскстрое» сообщили, что на сегодня в свободной продаже осталось лишь 3 квартиры: двухкомнатная на 19-м этаже и две «трёшки» на 11-м и на 19-м этажах.

Тотальный хапун. В новостройке на Скрипникова осталось всего 3 квартиры

Дом на улице Скрипникова представляет собой панельный «столбик» на 19 этажей «мапидовской» серии М111-90. Цена квадратного метра составляет 2200 рублей ($1102). Таким образом, двухкомнатная квартира в новостройке обойдётся покупателям в $66 671, стоимость «трёшки» эквивалентна $85 956.

Тотальный хапун. В новостройке на Скрипникова осталось всего 3 квартиры

Согласно второй декларации от 18 мая первоначальный взнос за квартиру равняется 50% от её стоимости. Оплата должна быть внесена в течение 3 календарных дней со дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в Мингорисполкоме.

Тотальный хапун. В новостройке на Скрипникова осталось всего 3 квартиры

Строительство дома на улице Скрипникова началось в июле 2017 года. Генподрядчик — ОАО «МАПИД». Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию — июнь 2018 года. 

 
 
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Дом на улице Скрипникова в Минске пользуется повышенным спросом. Первые 28 квартир были мгновенно распроданы ещё в марте. Буквально вчера «Минскстрой» предложил...
 
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