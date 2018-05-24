Крупный дистрибутор мировых и отечественных товаров массового потребления «Мостра-групп» выкупил контрольный пакет акций ЗАО «Доброном». Об этом TUT.BY рассказали участники рынка и подтвердили на этой неделе в самой компании.



Совладелец «Мостра-групп» Сергей Ткачук. Фото: mostra.by

«Сделка по покупке акций состоялась. На сегодняшний день «Мостра-групп» осуществляет операционный контроль над деятельностью ЗАО «Доброном», — говорится в ответе «Мостра-групп» на запрос TUT.BY.

Сумма сделки не раскрывается. По данным агентства «Бизнес-Новости», в январе на внебиржевом рынке 12,5% акций «Добронома» были проданы за 16 млн евро.

«Доброном» начал свою деятельность в конце 2009 года. Ритейлер специализируется на управлении небольшими магазинами шаговой доступности по всей Беларуси. Сейчас розничная сеть насчитывает более 180 торговых объектов. Из них примерно половина это дискаунтеры «Копеечка», следует из информации на сайте компании. В сети трудится более 3000 сотрудников.

«Мостра-групп» на FMCG-рынке Беларуси уже 25 лет. Стратегические планы компании — это дальнейший рост бизнеса, инвестирование в наиболее перспективные сферы. «В настоящий момент новыми бизнес-направлениями для развития компании являются растущий рынок быстрого питания (фастфуд) и сетевой ритейл. Также компания продолжает активно развивать дистрибуторское и логистическое (3PL) бизнес-направления», — говорят в «Мостра-групп», комментируя причины вхождения в «Доброном».

«Доброному» давно приписывают дружеские отношения с владельцами «Евроопта». «Евтоторг», который управляет самой крупной розничной сетью страны, всегда отрицал свою связь с «Доброномом». «К 2020 году они вдвоем хотят контролировать чуть ли не 50% рынка», — утверждает собеседник, знакомый с планами обеих компаний.



В настоящее время гендиректором «Добронома» является бывший многолетний директор филиала «Евроторга» в Витебске Олег Белинский. Фото: virtualbrest.by

По информации на 1 января 2018 года, доля «Евроторга», который управляет более 500 магазинами под брендами «Евроопт» и «Бруснічка», на рынке розничной торговли продуктами питания составляла чуть менее 19%. До антимонопольного барьера оставался 1 процентный пункт. В связи с этим компания намерена активно осваивать сельские населенные пункты, на которые не распространяются ограничения.

«Мостра-групп» контролируется Сергеем Ткачуком. Он стоял у истоков создания сети магазинов «Рублевский».

Сделка с участием «Мостра-групп» и «Добронома» произошла на фоне разговоров о продаже «Рублевских». «Мостра-групп» не курирует планы развития сети «Рублевский». Сергей Ткачук является «пассивным участником» в ритейлере, сказала директор по маркетингу управляющей компании «Мостра-групп» Людмила Гречишкина.

Помимо Ткачука совладельцами «Рублевских» являются Алексей Лойко и Георгий Рогазинский. Несколько источников сказали, что сетью управляет Лойко.

Покупателем «Рублевских» называлась компания «Санта Ритейл». Это розничное подразделение группы компаний «Санта» Александра Мошенского, основными активами которого являются производство молочной и рыбной продукции — «Савушкин продукт» и «Санта Бремор».

Сеть «Санта» активно создает свои магазины и планирует выйти в число ведущих ритейлеров, рассказали участники рынка в начале 2018 года. В планах за текущий год увеличить количество торговых объектов на 40% примерно до 100 магазинов.

Источник, близкий к «Санте», подтвердил, что компания «интересовалась» покупкой «Рублевских», но от других комментариев отказался.

Алексей Лойко назвал «не соответствующей действительности» информацию о покупке «Сантой» «Рублевских». Более подробная информация о том, откуда «берутся эти разговоры и возможных изменениях», появится на следующей неделе.