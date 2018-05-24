На Гомельском экономическом форуме подписаны инвестиционные документы почти на полмиллиона долларов

На пленарной части экономического форума, который проходит сегодня в областном центре, подписано девять инвестиционных документов на сумму более 480 млн долларов, сообщает БЕЛТА. Правда, в их числе пока лишь один договор. Остальные восемь — протоколы о намерениях.

Подписанный инвестиционный договор предполагает строительство торгово-сервисного центра в Гомеле.

Протоколами о намерениях предусмотрена реализация таких проектов, как строительство мусороперерабатывающих заводов твердых коммунальных отходов в Гомельском, Жлобинском и Мозырском районах суммарной мощностью до 525 тыс. тонн в год; создание в Гомеле производства ортопедических и травматологических имплантов и инструментов, организация мясо-колбасного производства в Буда-Кошелевском районе. Кроме того, запланировано строительство завода по производству профилированного листа различной конфигурации на территории СЭЗ «Гомель-Ратон», торгового центра в Петрикове, торгово-логистического центра на территории Гомельской области. Также в перечне проектов — модернизация участка шоколадных полуфабрикатов конфетно-шоколадного цеха СП ОАО «Спартак», развитие розничной торговой сети «Санта» на территории области.

Реализация названных проектов позволит создать около 720 рабочих мест.