В Мозыре суд вынес приговор по делу о крупном хищении мяса с «Домановичи-Агро». Ущерб, который нанесли калинковичскому предприятию бывший директор с двумя подельниками оценивают в 880 тысяч долларов.

Бывшего директора «Домановичи-Агро» признали виновным в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере; в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекших причинение существенного вреда государственным интересам. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии в усиленного режима с конфискацией имущества.

Столько же получили и его подельники — руководитель ООО «СПРК-Агро» и фермерского хозяйства «Матеевичское» и третий участник группы. Они признаны виновными в мошенничестве, совершенном повторно группой лиц, хищении путем злоупотребления служебными полномочиями и подстрекательстве должностного лица к злоупотреблению служебными полномочиями.

Напомним, бывшего руководителя «Домановичи-Агро», директора ООО «СПРК-Агро» и фермерского хозяйства «Матеевичское», а также еще одного участвовавшего в преступной схеме гражданина задержали весной 2017 года. Согласно материалам дела, директор «Домановичи-Агро» подписывал документы и давал распоряжения отгружать продукцию в адрес двух указанных фирм.

«Данные хозяйства фактически не имели офисных, производственных и складских площадей, а служили для сокрытия фактов хищения, то есть документально принимали на себя долговые обязательства по произведенным отгрузкам продукции», — рассказали в прокуратуре.

После этого третий фигурант дела за наличный расчет сбывал коммерческим организациям и гражданам полученные мясные консервы, мясо, сыр, крупный рогатый скот.