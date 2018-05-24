Суд города Жодино вынес оправдательный приговор директору предприятия «ЖодиноАгроПлемЭлита». Он был одним из шестерых фигурантов «дела директоров», которых обвиняли в получении откатов.

Городской суд признал мужчину невиновным в получении взятки, а также невиновном по обвинению в незаконных приобретении, перевозке и хранении боеприпасов.

«Оправдан за недоказанностью его участия в совершении преступлений», — сообщает пресс-служба Верховного суда.

Пока шло следствие и суд, мужчина был под стражей. После приговора его сразу же освободили. Также стороне обвинения отказано в иске взыскать с мужчины «стоимость эквивалента неосновательно приобретенной выгоды». Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее издание «Народная воля» писало : в апреле 2017-го исчез директор предприятия Николай Невмержицкий. По словам коллег, «задержали Николая Владимировича прямо в машине, когда он приехал на работу, а кто задерживал — МВД, СК, КГБ — информации нет». По какой причине — тогда официально не сообщалось.

«ЖодиноАгроПлемЭлита» — это крупный агропромышленный комплекс в Смолевичском районе, где занимаются свиноводством, выращивают крупный рогатый скот и лошадей. А также своеобразный «полигон» для разработок Научно-практического центра по животноводству НАН Беларуси.

Напомним, фигурантами "дела директоров" оказались шесть руководителей предприятий АПК, их обвиняли в получении откатов при оплате кормовых добавок и ветеринарных препаратов.

В апреле суд вынес первый приговор: бывший директор Борисовского комбината хлебопродуктов получил 3 года лишения свободы с конфискацией имущества. Позже сроки получили замдиректора Минской овощной фабрики (3 года) и гендиректор Слонимского мясокомбината (3,5 года).

На днях директора Смолевичского райагросервиса осудили на 3 года с отсрочкой исполнения. Его признали виновным в превышении и злоупотреблении полномочиями, а вот по обвинению в получении взятки — оправдали .

Кроме того, продолжается суд над директором Вилейского комбикормового завода.