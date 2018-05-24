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Директора "ЖодиноАгроПромЭлита" обвинили в получении взятки. Но суд его полностью оправдал
25.05.2018 17:45 — Новости Экономики | Tut.by
Суд города Жодино вынес оправдательный приговор директору предприятия «ЖодиноАгроПлемЭлита». Он был одним из шестерых фигурантов «дела директоров», которых обвиняли в получении откатов.
Городской суд признал мужчину невиновным в получении взятки, а также невиновном по обвинению в незаконных приобретении, перевозке и хранении боеприпасов.
«Оправдан за недоказанностью его участия в совершении преступлений», —
Пока шло следствие и суд, мужчина был под стражей. После приговора его сразу же освободили. Также стороне обвинения отказано в иске взыскать с мужчины «стоимость эквивалента неосновательно приобретенной выгоды». Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее издание «Народная воля»
«ЖодиноАгроПлемЭлита» — это крупный агропромышленный комплекс в Смолевичском районе, где занимаются свиноводством, выращивают крупный рогатый скот и лошадей. А также своеобразный «полигон» для разработок Научно-практического центра по животноводству НАН Беларуси.
Напомним, фигурантами "дела директоров" оказались
В апреле суд вынес первый приговор: бывший директор Борисовского комбината хлебопродуктов
На днях директора Смолевичского райагросервиса осудили на 3 года с отсрочкой исполнения. Его признали виновным в превышении и злоупотреблении полномочиями, а вот по обвинению в получении взятки —
Кроме того, продолжается суд над директором Вилейского комбикормового завода.
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Городской суд признал мужчину невиновным в получении взятки, а также невиновном по обвинению в незаконных приобретении, перевозке и хранении боеприпасов. Пока шло...
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