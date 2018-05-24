«Белнефтехим»: при нынешних ценах на нефть бензин подорожает примерно на 24%

Стоимость нефти на мировом рынке обуславливает дальнейшее подорожание автомобильного топлива, как заявил глава «Белнефтехима» Игорь Ляшенко.

Председатель концерна отметил, что нынешняя стратегия ГК «Белнефтехим» основывается на паритете соответствия стоимости нефтепродуктов к цене барреля нефти.

Он подчеркнул, что на внутреннем рынке Беларуси уровень цен продуктов нефтепереработки существенно отстает от нынешней стоимости барреля.

И. Ляшенко полагает, что при нынешней стоимости $80 за бочку сырой нефти цена литра бензина должна составлять порядка $0,80-0,85. Как пояснил глава концерна, такие цифры коррелируют с ценами на бензин в РФ.

Он также констатировал, что стоимость автомобильного топлива будет меняться согласно изменениям цены барреля нефти, сообразно, учитывая его сегодняшнюю стоимость, в Беларуси грядет рост цен на бензин и дизтопливо примерно на 24%, синхронно с Российской Федераций.