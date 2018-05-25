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В Беларуси выпустили первые образцы лыжных ботинок

25.05.2018 15:54 — Новости Экономики | БелТА  
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В Беларуси выпустили первые образцы лыжных ботинок

25 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Компания "Марко" выпустила первые образцы лыжных ботинок, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор Белорусской кожевенно-обувной компании "Марко", сенатор Николай Мартынов.

Модельный ряд представлен 18 полупарами для двух распространенных видов крепления, различных по своему внешнему виду и техническому воплощению. Первые образцы были изготовлены в экспериментальном цехе структурного подразделения холдинга: на недавно модернизированном предприятии "Вердимар" (г.Белоозерск, Брестская область).

В ближайшие дни образцы будут направлены в Министерство спорта и туризма, где получат экспертную оценку. Будут также определены модели, которые предстоит поставить на поток. Пока же своим мнением о первых лыжных ботинках отечественного производства с журналистами и руководителем компании поделился заслуженный тренер БССР по лыжным гонкам Александр Солоненко. "Хорошая обувь для классического хода. Отлично подойдет для любителей, юных и молодых спортсменов. Уверен, она будет востребована у воспитанников училищ олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школ", - подчеркнул он. Конструктивные замечания касались жесткости подошвы, задника, некоторых других элементов, существенных для спортсменов. Их Николай Мартынов пообещал учесть и доработать не только при подготовке моделей к серийному запуску, но и в массовом производстве спортивной обуви. "Это не потребует затрат, только улучшит качество нашей обуви", - подчеркнул руководитель холдинга.

"Это наш первый шаг. Начало положено. К следующему году мы учтем все нюансы и постараемся перейти на следующий уровень - выпустить лыжные ботинки для профессиональных спортсменов. Для этого нужно более глубоко проработать эту тему", - отметил гендиректор.

Николай Мартынов добавил, что серийный выпуск планируется начать осенью, чтобы под потребности общеобразовательных школ, спортивных учреждений выпустить до ноября около 40 тыс. пар обуви. Дальнейший объем будет формироваться в соответствии со спросом. Прогнозируемая cтоимость пары составит примерно Br35-65 в зависимости от материала верха.-0-

Фото Александра Хитрова.

 
Теги: Витебск
 
 
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25 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Компания "Марко" выпустила первые образцы лыжных ботинок, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор Белорусской...
 
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