﻿ Интервью вице-премьера Василия Матюшевского в "Главном эфире". 21.by
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Интервью вице-премьера Василия Матюшевского в "Главном эфире"

25.05.2018 21:13 — Новости Экономики | БT  
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На какой стадии переговоры Беларуси по вступлению в ВТО? Что надо доработать на финансовом рынке страны? И амбициозные планы по развитию частного бизнеса. Ответы на вопросы - в эксклюзивном интервью вице-премьера Василия Матюшевского на полях экономического форума в это воскресенье в "Главном эфире".  
 
 
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