В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интервью вице-премьера Василия Матюшевского в "Главном эфире" Важное событие в сфере экономики и бизнеса. В Петербурге прошел международный экономический форум. Количество участников рекордное - около 15 тысяч человек из...

На какой стадии переговоры Беларуси по вступлению в ВТО? Что надо доработать на финансовом рынке страны? И амбициозные планы по развитию частного бизнеса. Ответы на вопросы - в эксклюзивном интервью вице-премьера Василия Матюшевского на полях экономического форума в это воскресенье в "Главном эфире".