Посевная назвала лучших

Райкомом профсоюза работников агропромышленного комплекса подведены итоги соревнования среди трактористов-машинистов, занятых на проведении весенних полевых работ в 2018 году.

Лучшими признаны:

на подготовке почвы - Владимир Иосифович Усс, тракторист-машинист филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро";

на севе зерновых и зернобобовых - Николай Анатольевич Фролов, тракторист-машинист КСУП "Трабы";

на внесении минеральных удобрений - Анатолий Станиславович Бабнис, тракторист-машинист КСУП "Баума";

на внесении органических удобрений - Эдуард Генрихович Бутрим, тракторист-машинист филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро";

на внесении ядохимикатов - Виталий Романович Ёдь, тракторист-машинист КСУП "Субботники";

молодой механизатор - Александр Владимирович Вельб, тракторист-машинист КСУП "Агро-Липнишки".

За добросовестный труд на севе зерновых и зернобобовых культур - Владимир Анатольевич Борисевич, тракторист-машинист КСУП "Юратишки";

за добросовестный труд на внесении ядохимикатов - Станислав Иосифович Патук, тракторист-машинист филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро".



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Победителям посевной кампании вручены Благодарственные письма управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и райкома профсоюза работников АПК с денежным вознаграждением. 24 мая награды победителям соревнования вручили председатель райкома профсоюза работников АПК И.С. Лушко и главный агроном управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Л.А. Макуцевич.

Честь и слава победителям!

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.