Посевная назвала лучших

Райкомом профсоюза работников агропромышленного комплекса подведены итоги соревнования среди трактористов-машинистов, занятых на проведении весенних полевых работ в 2018 году.
Лучшими признаны:
на подготовке почвы - Владимир Иосифович Усс, тракторист-машинист филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро";
на севе зерновых и зернобобовых - Николай Анатольевич Фролов, тракторист-машинист КСУП "Трабы";
на внесении минеральных удобрений - Анатолий Станиславович Бабнис, тракторист-машинист КСУП "Баума";
на внесении органических удобрений - Эдуард Генрихович Бутрим, тракторист-машинист филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро";
на внесении ядохимикатов - Виталий Романович Ёдь, тракторист-машинист КСУП "Субботники";
молодой механизатор - Александр Владимирович Вельб, тракторист-машинист КСУП "Агро-Липнишки".
За добросовестный труд на севе зерновых и зернобобовых культур - Владимир Анатольевич Борисевич, тракторист-машинист КСУП "Юратишки";
за добросовестный труд на внесении ядохимикатов - Станислав Иосифович Патук, тракторист-машинист филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро".
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
- Нажмите для просмотра! Нажмите для просмотра!
-
Победителям посевной кампании вручены Благодарственные письма управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и райкома профсоюза работников АПК с денежным вознаграждением. 24 мая награды победителям соревнования вручили председатель райкома профсоюза работников АПК И.С. Лушко и главный агроном управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Л.А. Макуцевич.
Честь и слава победителям!
П. ВЛАДИН.
Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.