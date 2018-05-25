ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Посевная назвала лучших

26.05.2018 — Новости Экономики | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Райкомом профсоюза работников агропромышленного комплекса подведены итоги соревнования среди трактористов-машинистов, занятых  на проведении весенних полевых работ в 2018 году.

Лучшими признаны:

на подготовке почвы - Владимир Иосифович Усс, тракторист-машинист филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро";

на севе зерновых и зернобобовых - Николай Анатольевич Фролов, тракторист-машинист КСУП "Трабы";

на внесении минеральных удобрений - Анатолий Станиславович Бабнис, тракторист-машинист КСУП "Баума";

на внесении органических удобрений - Эдуард Генрихович Бутрим, тракторист-машинист филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро";

на внесении ядохимикатов - Виталий Романович Ёдь, тракторист-машинист КСУП "Субботники";

молодой механизатор - Александр Владимирович Вельб, тракторист-машинист КСУП "Агро-Липнишки".

За добросовестный труд на севе зерновых и зернобобовых культур - Владимир Анатольевич Борисевич, тракторист-машинист КСУП "Юратишки";

за добросовестный труд на внесении ядохимикатов - Станислав Иосифович Патук, тракторист-машинист филиала "Азот Агро" УСП "Новый Двор-Агро".

Смотреть встроенную онлайн галерею в:
http://ivyenews.by/novosti/urozhaj-2017/item/4112-posevnaya-nazvala-luchshikh.html#sigProId78a7f7d852

Победителям посевной кампании вручены Благодарственные письма управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома и райкома профсоюза работников АПК с денежным вознаграждением. 24 мая награды победителям соревнования вручили председатель райкома профсоюза работников АПК И.С. Лушко и главный агроном управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Л.А. Макуцевич.

Честь и слава победителям!

П. ВЛАДИН.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Райкомом профсоюза работников агропромышленного комплекса подведены итоги соревнования среди трактористов-машинистов, занятых  на проведении весенних...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Откуда образовалась дыра в Фонде национального развития?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.05.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Поставский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.05.2018
Полесская правда
Варяг-пресс
Газета Авангард
Ивьевский край

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика