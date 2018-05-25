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В Беларуси создают интерактивный портал "Дорожная карта инвестора"

26.05.2018 17:08 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 26 мая. Национальное агентство инвестиций и приватизации объявило о проведении конкурса на оказание услуг по разработке интерактивного портала "Дорожная карта инвестора".

Как сообщает НАИП, основными целями задания являются: привлечение внимания к Беларуси как перспективной инвестиционной площадке; демонстрация ключевых инвестиционных проектов, странового и регионального инвестиционного потенциала; формирование положительного инвестиционного имиджа Беларуси среди широкой общественности, включая представителей деловых кругов, потенциальных инвесторов; способствование процессу поиска стратегических инвесторов, в том числе для государственных предприятий.

Задача компании-разработчика — оказание НАИП услуг по разработке на базе существующего сайта агентства портала (интернет-ресурса), на котором пользователям будет предоставлена информация о конкурентных преимуществах и перспективных направлениях развития регионов Беларуси, в которых определены специализация, наличие инфраструктуры, ресурсный потенциал, ключевые компетенции и приоритетные пилотные инвестиционные проекты для каждого района, города областного подчинения и областей.
Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 мая. Национальное агентство инвестиций и приватизации объявило о проведении конкурса на оказание услуг по разработке интерактивного портала "Дорожная...
 
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