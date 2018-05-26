Кроме положительного примера перспективных проектов, представители бизнес-сообществ и чиновники показали личный пример поддержания своей малой родины не только в хорошем экономическом, но и внешнем состоянии. Во время субботника на территории усадебно-паркового комплекса спиливали старые деревья, скашивали и убирали газоны, сажали цветы, а также обсуждали, как привлечь в сельскую местность молодежь.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Меньше года назад на Мядельщине начал работать бизнес-инкубатор В Год малой родины - основной акцент на развитие местных инициатив. Именно они, с одной стороны, должны сформировать новые рабочие места, с другой - сделать жизнь в...