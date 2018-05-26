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Независимые консорциумы займутся поиском стратегических инвесторов для четырех предприятий Беларуси

27.05.2018 15:27 — Новости Экономики | Tut.by  
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Два независимых консорциума проведут работы по предприватизационной подготовке и привлечению стратегических инвесторов для четырех белорусских предприятий легкой и химической промышленности: ОАО «Крион», ОАО «Лакокраска», ОАО «8 Марта», ОАО «Лента». Об этом сообщили в Национальном агентстве инвестиций и приватизации.

НАИП заключило соответствующие контракты с ведущими мировыми компаниями, специализирующимися на инвестиционной деятельности, финансовом аудите и юридическом сопровождении бизнеса. Лидером консорциума для предприятий легкой промышленности стал австрийский инвест-бутик Mattig Management Partners GesmbH, для предприятий химической промышленности — ООО «КПМГ», входящее в структуру известной аудиторской компании KPMG.

Консорциумы проведут всестороннюю комплексную экспертизу акционерных обществ, маркетинговые исследования рынков, оценку с учетом национальных и международных стандартов, а также займутся поиском и привлечением стратегических инвесторов, заинтересованных в развитии предприятий. Поддержку консорциумам окажут Национальное агентство инвестиций и приватизации, Министерство экономики, Государственный комитет по имуществу, концерны «Белнефтехим» и «Беллегпром».

«У предприятий есть уникальная возможность воспользоваться услугами международных экспертов высокого уровня, чтобы повысить свою привлекательность без финансовых затрат как со стороны предприятия, так и со стороны бюджета. Привлечение стратегических инвесторов на эти предприятия будет способствовать их дальнейшему развитию, выходу на новые рынки сбыта», — подчеркнул и.о. директора НАИП Денис Мелешкин.

Работы по предприватизационной подготовке и привлечению стратегических инвесторов будут проводиться в рамках проекта «Поддержка приватизации», который реализуется Национальным агентством инвестиций и приватизации при поддержке Всемирного банка и предполагает различные подходы участия стратегических инвесторов в развитии открытых акционерных обществ, в первую очередь — создание совместных предприятий или приобретение инвесторами дополнительных выпусков акций.

 
 
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Инвесторов будут искать для четырех белорусских предприятий легкой и химической промышленности: ОАО "Крион", ОАО "Лакокраска", ОАО "8 Марта", ОАО "Лента".
 
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