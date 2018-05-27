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Главам правительств стран СНГ на встрече в Душанбе предложено рассмотреть 14 проектов документов
27.05.2018 19:51 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 27 мая. На заседании Совета глав правительств стран СНГ, которое намечено провести 1 июня в Душанбе, планируется обсудить 14 проектов документов, направленных на расширение взаимодействия в экономической, гуманитарной сферах и других направлениях сотрудничества в рамках Содружества.
Как сообщает информационно-аналитический департамент Исполнительного комитета СНГ,
В узком формате предполагается, в частности, обменяться мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в экономической сфере, заслушать информацию о ходе переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле услугам.
На заседании в широком составе планируется рассмотреть ряд документов в экономической сфере. Одним из наиболее значимых из них в Исполкоме называют проект Концепции сотрудничества в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и Плана первоочередных мероприятий по ее реализации.
Проект Концепции направлен на расширение межгосударственного сотрудничества в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий. При ее разработке использовались мировые тенденции развития энергетики с учетом национальных особенностей.
Концепция является основой для разработки международных договоров и нормативных правовых актов, а также межгосударственных программ в сфере инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий.
В документе заложены следующие цели: содействие развитию энергетики на основе новых технологий; повышение уровня энергетической безопасности; снижение энергоемкости экономики и масштабное внедрение энергоэффективных технологий; повышение эффективности и надежности систем электро- и теплоснабжения потребителей; стимулирование инвестиций в топливно-энергетический комплекс.
План первоочередных мероприятий по реализации Концепции включает в себя более 20 крупных проектов, направленных на развитие системы межгосударственного взаимодействия и координации инновационной деятельности в ТЭК. В частности, предполагается разработать дорожную карту по приоритетным направлениям инновационного развития энергетики государств – участников СНГ.
В рамках развития межгосударственной кооперации в сфере инновационного развития энергетики планируется подготовить предложения по созданию совместных международных исследовательских комплексов в сфере инновационного развития энергетики.
Проект Плана предусматривает также разработку предложений по внедрению "умных" сетей и накопителей энергии, а также эффективному формированию сегментов децентрализованной генерации в государствах – участниках СНГ и других совместных предложений в этой области.
Кроме того, содержатся мероприятия, направленные на дальнейшее развитие научно-технологического потенциала в области инновационного развития энергетики и др.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 27 мая. На заседании Совета глав правительств стран СНГ, которое намечено провести 1 июня в Душанбе, планируется обсудить 14 проектов документов, направленных...
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