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Матюшевский: Беларусь удовлетворена ходом переговоров по вступлению в ВТО

27.05.2018 23:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь удовлетворена ходом переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию, сообщил первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».


«Мы удовлетворены ходом этих переговоров. В ближайшее время мы, наверное, согласуем нашу позицию со всеми основными участниками, кроме США, — пояснил Василий Матюшевский. — У США своя, особая, позиция, которую мы еще будем конкретизировать с ними».

Василий Матюшевский высказался о ситуации на финансовом рынке страны: «Рынок, о котором следует подумать, — это фондовый. К сожалению, у нас его динамика роста недостаточна, хотя тоже нельзя сказать, что он не развит. По крайней мере, вся инфраструктура фондового рынка у нас работает достаточно эффективно».

По его мнению, сейчас в Беларуси наиболее развит рынок банковских услуг, достаточно активно развивается рынок лизинга и форекса.

«Еще предстоит поработать над рынком страховых услуг, и у правительства есть соответствующая программа», — сообщил первый вице-премьер.

 
 
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"В ближайшее время мы, наверное, согласуем нашу позицию со всеми основными участниками, кроме США".
 
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