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Николай Бордюжа: Разговора между ОДКБ и НАТО "не получается", а надо объединять усилия

27.05.2018 22:19 — Новости Экономики | Tut.by  
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Разговора между ОДКБ и НАТО «не получается», заявил в интервью программе «Контуры» на ОНТ бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа. Интервью было записано в кулуарах международного «Минский диалог».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Ложное чувство превосходства, ложное чувство триумфаторов, которые якобы победили в „холодной“ войне, не позволяют сегодня представителям НАТО выйти на конкретный диалог», — заявил бывший генеральный секретарь ОДКБ. По его словам, ОДКБ пытается установить контакты с НАТО уже с 2005 года.

«Я считаю, что сегодня говорить о Восточной Европе — значит, говорить о безопасности в Европе в целом, — сказал Бордюжа. — Диалог ОДКБ с НАТО возможен. Целесообразен. Необходим. Потому что государства Европы и Восточной Европы, и России сталкиваются с одними и теми же вызовами. Это связано с нелегальной миграцией, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков. Нам надо объединять усилия, потому что разобщенность только мешает совместной борьбе с такими проблемами, с которыми сталкиваются все государства… Будет взаимодействие — не будет или будет меньше терактов в столицах западноевропейских государств. Будет взаимодействие — будет меньше поток наркотиков из Афганистана».

У границ России и Беларуси значительно увеличился военный потенциал, создается новая военная инфраструктура НАТО, поэтому, считает Николай Бордюжа, есть «потенциальные возможности авиационных инцидентов, связанных с патрулированием границ со стороны авиации НАТО и авиации России».

 
 
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"Разобщенность только мешает совместной борьбе с такими проблемами, с которыми сталкиваются все государства… Будет взаимодействие - не будет или будет меньше...
 
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