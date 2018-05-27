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В Беларуси сократилось пособие по безработице до Br27,5

27.05.2018 — Новости Экономики | Варяг-пресс  
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В Беларуси сократилось пособие по безработице до Br27,5

Согласно данным Белстата, в апреле средние размеры пособия по безработице в Республике Беларусь составили Br27,513,3% бюджета прожиточного минимума.

Между тем, в марте средний размер данной выплаты составлял Br28,08, сообразно белорусские безработные в минувшем месяце получили меньше в среднем на 58 копеек.

Тем временем представители властей утверждают, что сложившаяся ныне ситуация на рынке труда стабильно улучшается. В Белстате сообщили, что на 01.05.2018 в стране зарегистрировано 21758 официальных безработных, что ниже показателей марта на 1100 человек.

За январь-апрель включительно в Беларуси показатели зарегистрированной безработицы составили полпроцента от всего трудоспособного населения республики.

Отмечается, что сейчас по стране предлагается рекордное количество вакансий: по состоянию на 01.05.2018 требовалось 65662 работника, а это означает, что на 1-го безработного предлагается более трех вакансий.

 
 
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Согласно данным Белстата, в апреле средние размеры пособия по безработице в Республике Беларусь составили Br27,5 – 13,3% бюджета прожиточного минимума. Между тем, в...
 
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