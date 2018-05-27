Минск, 28 мая. В январе—марте 2018 года экспорт предприятий концерна "Беллегпром" составил 149,9 млн долларов США, или на 11,3% больше, чем за соответствующий период 2017 года. Как сообщила пресс-служба ведомства, итоги работы были подведены 24 мая на совете концерна с участием вице-премьера Владимира Семашко.

Положительное сальдо внешней торговли составило 43,6 млн долларов США. В январе—марте 2018 года велись поставки в 49 стран. Удельный вес экспорта в общем объеме производства в январе—марте составил 54,7%.



Рост экспорта отмечается в Казахстан (на 9%), Кыргызстан (на 83,8%), Таджикистан (на 56,9%) и Украину (на 6,1%). По странам дальнего зарубежья увеличение роста экспорта наблюдается в следующие страны: Бельгия (в 4,5 раза), Болгария (в 3,1 раза), Германия (на 34,2%), Гонконг (в 173,4 раза), Индия (в 2,2 раза), Китай (на 88,3%), Литва (на 18,5%), Нидерланды (в 3,6 раза), Польша (на 39,9%), Румыния (в 2 раза), Франция (в 3,6 раза), Чехия (в 2 раза) и Эстония (на 8,5%).



Объем экспорта организаций текстильной отрасли составил 60,4 млн долларов США; организаций трикотажной отрасли — 36 млн; организаций швейной отрасли — 31 млн; организаций кожевенно-обувной отрасли — 22,2 млн долларов.



По итогам работы за январь—апрель 2018 года организациями, входящими в состав концерна "Беллегпром", произведено продукции на 703,5 млн рублей, или на 9,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Рост объемов производства продукции в натуральном выражении по сравнению с соответствующим периодом прошлого года обеспечен по следующим позициям: по тканям — 4,4%, по коврам и ковровым изделиям — 7,4%, по чулочно-носочным изделиям — 2%, по корсетным изделиям — 7,2%, по обуви — 1,4%.



Организациями концерна в первом квартале 2018 года освоено 18 млн 244 тыс. рублей инвестиций в основной капитал, из которых на приобретение оборудования направлено 15 млн 502 тыс. рублей. В рамках государственной программы инновационного развития на 2016—2020 годы реализуется шесть проектов: ОАО "Моготекс", ОАО "Витебские ковры", ОАО "Камволь", ОАО "Полесье" (три проекта), ОАО "Ручайка" (срок реализации 2018—2020 годы).



Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции организаций, входящих в состав концерна, за январь—март 2018 года составил 5,8%.



Подытоживая итоги работы предприятий концерна "Беллегпром" за первый квартал текущего года, Семашко отметил, что во втором квартале "предстоит принять исчерпывающие меры по выполнению нормативов и ключевых показателей развития предприятий отрасли по рентабельности продаж, увеличению и диверсификации экспорта, росту заработной платы и другим".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Предприятия концерна "Беллегпром" за первый квартал увеличили экспорт продукции на 11,3% — почти до 150 млн долларов Минск, 28 мая. В январе—марте 2018 года экспорт предприятий концерна "Беллегпром" составил 149,9 млн долларов США, или на 11,3% больше, чем за соответствующий период...

Марина Носова, БелаПАН.