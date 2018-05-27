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Беларусь заинтересована сотрудничать с China Merchants Group в экспорте мяса и молока в Китай

28.05.2018 11:51 — Новости Экономики | БелТА  
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Беларусь заинтересована сотрудничать с China Merchants Group в экспорте мяса и молока в Китай
Во время встречи

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована сотрудничать с корпорацией China Merchants Group в экспорте белорусской мясо-молочной продукции в Китай. Об этом сообщил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сегодня на встрече с генеральным директором China Merchants Group Фу Ганфэном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии сотрудничества с корпорацией China Merchants Group по экспортным поставкам белорусской мясо-молочной продукции в Китай", - заявил Андрей Кобяков.

Во время визита министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси в Китай в декабре 2017 года между "Чайна Мерчантс Фуд Групп" и рядом белорусских предприятий были подписаны соответствующие документы. "Меня информировали, что китайские партнеры выражают заинтересованность в увеличении объемов экспорта белорусской мясо-молочной продукции в Китай, а также намерение выступить экспортером и перевозчиком указанной продукции. Правительство Беларуси также заинтересовано в наращивании поставок широкого ассортимента белорусских пищевых товаров в Китай и готово оказывать в этом необходимое содействие", - отметил премьер-министр.

China Merchants Group является учредителем совместной компании по развитию Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и крупнейшим инвестором парка. Строительство в сжатые сроки современного логистического комплекса стоимостью более $120 млн подтверждает серьезность намерений корпорации и дальше развивать бизнес в Беларуси.

"Мы высоко ценим уже достигнутые результаты сотрудничества с китайскими партнерами и готовы его всячески развивать. Правительством поддерживаются планы China Merchants Group по формированию на базе выставочного центра в "Великом камне" современного торгово-выставочного комплекса со всей сопутствующей инфраструктурой", - добавил Андрей Кобяков.

Белорусское правительство приветствует создание корпорацией в 2017 году инвестиционного промышленного фонда с заявленным размером инвестиций $575 млн для поддержки проектов в Беларуси. "Надеемся на скорейшее открытие офиса фонда в индустриальном парке и начало его активной работы", - отметил глава правительства.

Фу Ганфэн в свою очередь поблагодарил Андрея Кобякова за возможность провести встречу и обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована сотрудничать с корпорацией China Merchants Group в экспорте белорусской мясо-молочной продукции в Китай. Об этом сообщил...
 
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