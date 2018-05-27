Кто оплатит индустриализацию страны

Власти готовят план индустриализации страны, который призван ускорить темпы экономического роста. Пока неизвестно, какой объем финансирования потребуется для реализации этого плана. Но от этого, считают эксперты, во многом будет зависеть конечный результат.



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Государство финансировать индустриализацию не будет?

Государственные банки, которые в былые времена активно финансировали инвестпроекты в реальном секторе экономики за счет директивного кредитования, пока не собираются возвращаться к старой практике.

Представители госбанков заявляют, что они сейчас очень тщательно выбирают проекты для финансирования.

«Всегда настораживают проекты, которые чиновники готовят вместе с директорами. Начинаешь вникать в бизнес-план и выясняется, что такой проект кредитовать нельзя. Поэтому ко всем инвестпроектам сейчас очень жесткий подход на предмет их окупаемости», — рассказал БелаПАН член правления одного из госбанков.

При этом он уточнил, что проекты из плана индустриализации страны, финансирование которых можно было бы рассматривать, в госбанки пока не поступали.

За счет бюджетных денег финансировать план индустриализации также не планируется.

«Речь не идет о выделении существенных объемов бюджетного финансирования, направлении массовой господдержки на реализацию плана индустриализации страны. Реализовывать его в первую очередь планируется за счет привлечения прямых иностранных инвестиций», — сообщил БелаПАН собеседник в финансовых кругах, знакомый с ситуацией.

По мнению белорусских экономистов, возможности государства финансировать проекты в реальном секторе крайне ограничены.

«Сейчас совокупный госдолг (с учетом госгарантий) составляет около 60% ВВП. Это черта для Беларуси, переходить которую нежелательно. В случае если инвестпроекты будут финансироваться под гарантии правительства, это автоматически приведет к увеличению госдолга», — подчеркивает директор Исследоватеельского центра ИПМ Александр Чубрик.

Поэтому вопрос источников финансирования плана индустриализации имеет принципиально важное значение, отмечают эксперты.

«Одна история, когда придут стратегические инвесторы и направят в проекты свои средства, а другая история, когда проекты реализует государство за счет, как это уже бывало, связанных китайских кредитов под гарантии правительства. Второй путь генерирует существенные бюджетные риски, поэтому ставку нужно делать на иностранные инвестиции», — подчеркивает научный директор Исследовательского центра ИПМ Ирина Точицкая.

По ее мнению, сама идея проводить индустриализацию и менять к лучшему лицо белорусской промышленности правильная.

«Наши оценки показывают, что производительность труда на одного работника в белорусской промышленности существенно ниже, чем в других странах Восточной Европы. Доля низкотехнологичных товаров у нас высока. Поэтому задача привлекать прямые иностранные инвестиции в промышленный сектор абсолютно правильная», — полагает Ирина Точицкая.

Другое дело, констатируют наблюдатели, опыт последних 5−10 лет свидетельствует о том, что того потока иностранных инвестиций, на который рассчитывало правительство, страна не получила.

«Сегодня прямые иностранные инвестиции в Беларуси — это в основном реинвестированная прибыль компаний с иностранным капиталом», — отмечает заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц.

При этом, подчеркивает эксперт, на фоне рецессии в последние годы наблюдалось сокращение совокупного объема прямых иностранных инвестиций.

Привлечение инвестиций: три главных вопроса

Будет ли новая попытка государства получить прямые иностранные инвестиции (на этот раз под индустриализацию) успешной?

Весь пакет инвестиционных проектов, которые войдут в план индустриализации, будет опубликован до конца года. Потенциальные инвесторы получат большой выбор — они смогут ознакомиться более чем с 1700 проектами на территории Беларуси.

Вот только едва ли стоит ожидать, говорят эксперты, что после публикации плана индустриализации и соответствующих проектов выстроится очередь из желающих вкладывать в Беларусь деньги.

К слову, инвестиционные предложения на сайтах белорусских исполкомов уже давно публикуются, но во многих случаях они остаются невостребованными.

«За иностранных инвесторов сегодня активно конкурируют страны, которые являются давними торговыми партнерами Беларуси. Это и Россия, и Казахстан, и Китай, и Грузия. Поэтому надеяться, что мы опубликуем инвестпроекты — и иностранные инвесторы выстроятся в очередь, не стоит. Нужно занимать в этом вопросе активную позицию», — подчеркивает директор инвестиционной компании «Юнитер» Роман Осипов.

Чтобы инвестиционное предложение можно было показать инвестору, отмечает он, оно должно соответствовать ряду требований. По наблюдению эксперта, инвестиционные предложения, которые публикуются на сайтах белорусских предприятий и исполкомов, во многих случаях не раскрывают важные для любого стратегического инвестора вопросы.

«Первый важный вопрос, который требуется раскрывать, — доходность на вложенный капитал. Институциональные инвесторы — не донорские организации, они ориентируются на доходность не менее 10−15% годовых. На основе анализа рынка должны быть четко сформулированы конкурентные преимущества инвестпроекта, которые позволят обеспечить такую доходность», — подчеркивает Роман Осипов.

Второй вопрос — организационно-правовая форма, в рамках которой предлагается реализовать инвестпроект. В Беларуси нередки случаи, когда «ведущим мировым компаниям» предлагается инвестировать в промышленные госпредприятия взамен на миноритарный пакет акций.

«Вероятность, что стратегический инвестор будет создавать новые производственные мощности без получения контроля над предприятием, создаваемом совместно с государством или частником, низка», — отмечает Роман Осипов.

Третий момент — инвестиционные предложения, с которыми выходит любая страна, должны быть проработаны. Чтобы инвесторы интересовались и доверяли стране, убежден эксперт, им нужно предлагать только проработанные инвестпроекты.

«Поэтому нужно стремиться к тому, чтобы белорусские предложения стали максимально понятны и привлекательны для инвесторов. От этого во многом зависит, какой стране иностранные инвесторы будут помогать проводить индустриализацию», — резюмировал Роман Осипов.