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Минск и "Горизонт" покинули белорусско-китайский парк. Им на смену пришел немецкий порт
28.05.2018 08:09 — Новости Экономики | Tut.by
Немецкая группа Duisburger Hafen, которая управляет портом Дуйсбурга, выкупила доли Мингорисполкома и «Горизонта» в компании по развитию белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень». Данную информацию TUT.BY подтвердил первый заместитель гендиректора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев.
«Да, сделка состоялась. АО «Дуйсбургер Хафен» вошел в состав акционеров нашей управляющей компании. Это был выкуп пакетов акций, принадлежавших Минскому горисполкому и ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт», — сказал Коротеев.
До недавних пор акционерами «Компании по развитию индустриального парка» являлись белорусские и китайские структуры. 31,16% акций — в управлении госучреждения «Администрация Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», по 0,42% — Мингорисполкома и «Горизонта». Акционерами с китайской стороны являются China Merchants Group, машиностроительная корпорация «Синомач», «Китайская корпорация инжиниринга САМС» и Харбинская инвестиционная группа.
Получается, что Duisburger Hafen выкупил менее 1% акций, что, по словам Коротеева, «связано с процессом очередной, идущей параллельно, допэмиссии». «Так было запланировано изначально — вхождение «Дуйспорта» с небольшой долей, но достаточной для понимания процессов, происходящих в парке, участия в выработке и принятии решений. Это первый этап прихода немецкой стороны в парк, на следующем этапе реализация проектов производственной логистики — то, в чем «Дуйспорт» обладает серьезными компетенциями, и создание железнодорожного хаба в парке. Сейчас ведется проработка этих вопросов, в том числе с китайской стороной», — сказал топ-менеджер.
Акционеры Duisburger Hafen
Цель этого трехстороннего проекта — на практике реализовать статус парка как ключевой точки концепции «Один пояс — один путь», поскольку большинство железнодорожных составов, проходящих через Минск из Китая и в Китай, принимаются и формируются в порту Дуйсбурга.
Следующим шагом станет строительство и развитие логистического центра — по сути, продолжение проекта, начатого «Чайна Мерчантс Групп».
Далее — строительство железнодорожного терминала по обработке грузов. Такая площадка предусмотрена генеральным планом и оценена немецкой стороной как перспективная. Этот участок находится на территории второй очереди освоения парка, к работе над которой планируется приступить в 2019—2025 гг.
Логистическое звено будет дополнено вспомогательными производствами, а также так называемой производственной логистикой — мощностями по расфасовке, упаковке, маркировке, комплектации, совершении финишных производственных операций, дистрибуции. Объем инвестиций только «Дуйспорта» оценивается в размере не менее 30 млн евро, но к реализации этого этапа планируется подключать и партнеров немецкого порта.
Порт Дуйсбург на Рейне является самым крупным в Европе речным портом. Управляется Duisburger Hafen (67% принадлежит региону Северный Рейн-Вестфалия, 33% — городу Дуйсбург).
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Немецкая группа Duisburger Hafen, которая управляет портом Дуйсбурга, выкупила доли Мингорисполкома и "Горизонта" в компании по развитию белорусско-китайского...
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