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Минск и "Горизонт" покинули белорусско-китайский парк. Им на смену пришел немецкий порт

28.05.2018 08:09 — Новости Экономики | Tut.by  
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Немецкая группа Duisburger Hafen, которая управляет портом Дуйсбурга, выкупила доли Мингорисполкома и «Горизонта» в компании по развитию белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень». Данную информацию TUT.BY подтвердил первый заместитель гендиректора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Да, сделка состоялась. АО «Дуйсбургер Хафен» вошел в состав акционеров нашей управляющей компании. Это был выкуп пакетов акций, принадлежавших Минскому горисполкому и ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт», — сказал Коротеев.

До недавних пор акционерами «Компании по развитию индустриального парка» являлись белорусские и китайские структуры. 31,16% акций — в управлении госучреждения «Администрация Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», по 0,42% — Мингорисполкома и «Горизонта». Акционерами с китайской стороны являются China Merchants Group, машиностроительная корпорация «Синомач», «Китайская корпорация инжиниринга САМС» и Харбинская инвестиционная группа.

Получается, что Duisburger Hafen выкупил менее 1% акций, что, по словам Коротеева, «связано с процессом очередной, идущей параллельно, допэмиссии». «Так было запланировано изначально — вхождение «Дуйспорта» с небольшой долей, но достаточной для понимания процессов, происходящих в парке, участия в выработке и принятии решений. Это первый этап прихода немецкой стороны в парк, на следующем этапе реализация проектов производственной логистики — то, в чем «Дуйспорт» обладает серьезными компетенциями, и создание железнодорожного хаба в парке. Сейчас ведется проработка этих вопросов, в том числе с китайской стороной», — сказал топ-менеджер.

Акционеры Duisburger Hafen приняли решение о вхождении в число акционеров СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» во второй половине 2017 года. Закрытие сделки анонсировалось еще несколько месяцев назад. Но стороны ударили по рукам совсем недавно. Как пояснил Кирилл Коротеев, надо было пройти «много регламентированных процедур, связанных с отчуждением государственного имущества».

Цель этого трехстороннего проекта — на практике реализовать статус парка как ключевой точки концепции «Один пояс — один путь», поскольку большинство железнодорожных составов, проходящих через Минск из Китая и в Китай, принимаются и формируются в порту Дуйсбурга.

Следующим шагом станет строительство и развитие логистического центра — по сути, продолжение проекта, начатого «Чайна Мерчантс Групп».

Далее — строительство железнодорожного терминала по обработке грузов. Такая площадка предусмотрена генеральным планом и оценена немецкой стороной как перспективная. Этот участок находится на территории второй очереди освоения парка, к работе над которой планируется приступить в 2019—2025 гг.

Логистическое звено будет дополнено вспомогательными производствами, а также так называемой производственной логистикой — мощностями по расфасовке, упаковке, маркировке, комплектации, совершении финишных производственных операций, дистрибуции. Объем инвестиций только «Дуйспорта» оценивается в размере не менее 30 млн евро, но к реализации этого этапа планируется подключать и партнеров немецкого порта.

Порт Дуйсбург на Рейне является самым крупным в Европе речным портом. Управляется Duisburger Hafen (67% принадлежит региону Северный Рейн-Вестфалия, 33% — городу Дуйсбург).

 

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Теги: Минск
 
 
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Немецкая группа Duisburger Hafen, которая управляет портом Дуйсбурга, выкупила доли Мингорисполкома и "Горизонта" в компании по развитию белорусско-китайского...
 
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